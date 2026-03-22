Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Есть вопросы по уходу – надо было смотреть на руководство любимого клуба»

Агент Баринова о критике: она оголтелая в большинстве.

Павел Банатин, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о критике в адрес футболиста.

– Критика заслужена или нет?

– Местами, я так скажу. В большинстве своем она оголтелая.

Особенно это касается… Ты (обращается к журналисту Сергею Егорову – Спортс’‘) говорил, что муларды есть у Брейдо, а есть поклонники «Локомотива» – ведут телеграм-каналы, и, конечно, их обиды можно понять. Но порой диковато смотрится.

Они больше смотрят не за своей командой, а как Баринов за ЦСКА сыграл. Понятно, история долгая совместная была. Но если есть какие-то вопросы по его уходу, то давно вопрос закрыт, и надо было не на него смотреть, а на руководство своего любимого клуба, – сказал Банатин.