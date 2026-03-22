  • Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Есть вопросы по уходу – надо было смотреть на руководство любимого клуба»
41

Агент Баринова о критике: она оголтелая в большинстве.

Павел Банатин, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о критике в адрес футболиста.

– Критика заслужена или нет?

– Местами, я так скажу. В большинстве своем она оголтелая.

Особенно это касается… Ты (обращается к журналисту Сергею Егорову – Спортс’‘) говорил, что муларды есть у Брейдо, а есть поклонники «Локомотива» – ведут телеграм-каналы, и, конечно, их обиды можно понять. Но порой диковато смотрится.

Они больше смотрят не за своей командой, а как Баринов за ЦСКА сыграл. Понятно, история долгая совместная была. Но если есть какие-то вопросы по его уходу, то давно вопрос закрыт, и надо было не на него смотреть, а на руководство своего любимого клуба, – сказал Банатин.

Так его мочат болельщики ЦСКА, а не болельщики Локомотива. Хоть бы не позорился)))
Ответ Камбоджа Иванов
Он уже давно опозорился, и как агент и как в целом человек, всем всё понятно становится когда этот персонаж начинает вслух рассказывать свои бредятины
Ответ Камбоджа Иванов
Есть профессия такая, позориться всё время.
Вопросов уже нету.
Как угадали со своевременной продажей Самошникова - так, похоже, угадали и когда нужно было продать Баринова.
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Ответ trashbox
Всё верно, я сейчас не замечаю отсутствия Баринова в Локо, у Локо цепкие парни и без него, бойцы, трудяги и хорошо видят поле, ведут борьбу и забивают даже голы. Не знаю как другие, но я лично рад что он ушёл из Локо, и личку разгребли и другие могут себя проявлять
Впервые слышу чтобы фанаты Локо следили так пристально за вечно гонящим в Европу Бариновым, особенно когда он перешёл к коням, это же кем надо быть чтобы следить за тем, кто родную команду променял на бабульки? Я вот много знаю поклонников Локо и все говорят что им фиолетово на Баринова, не следят они за ним, а следят за Локо только. Его агент нуждается в психиатрической помощи, из-за таких мешков ходящих ломаются игроки, им бы деньги, а как сложится карьера игрока - им без разницы, ему фиолетово что он не стал Легендой Локо, главное деньги. А я думал в своё время что Баринов будет всю жизнь в Локо как Франческо Тотти. Кто будет верить этому агенту? Этот агент из тех, кто готов у ребёнка конфету отнять и сам слопать, он как тот из советского мультфильма Золотая антилопа: Ещё золота, ещё, ещё...
Ответ XEVER
«Впервые слышу чтобы фанаты Локо следили так пристально за вечно гонящим в Европу Бариновым, особенно когда он перешёл к коням» - Вы вот сейчас серьезно ?)

Почитайте послематчевые ветки после поражений ЦСКА от Ахмата, Динамо, Балтики - вы прям удивитесь от количества комментариев про Баринова от пользователей, у которых, по какой-то неведомой случайности, в профиле есть подписка на Локомотив )
Болельщики Локомотива прям чуть ли не подробно описывали действия и ошибки Баринова: когда Баринов не доработал в матче с Ахматом и не закрыл зону подбора, из которой забили, через пару минут на матчевой ветке появились болельщики Локомотива и уже писали про его ошибку, а на послематчевой ветке все топовые комментарии были посвящены ему от болеющих за Локо )
Ответ Кирилл
И что такого? Можно следить и за своей командой, и за бывшим игроком, который в новой команде успешно обделывает трусы.
Так Димон же обещал все рассказать до рестарта сезона, но так ничего и не рассказал)
Человек-слова.
Ответ Topordo
Брейдо ещё не успел текст сочинить
Ответ Topordo
Так он и до этого говорил, что из Локо уедет только в Европу и в другом российском клубе играть не будет.

Тот самый знаменитый человек слова 😂
Сами устроили триллер с переходом, агент и футболист. А теперь не нравится, что за этим «триллером» смотрят те же болели ЦСКА и задают вопросы : а зачем нам такой футболист )
Ответ cvtfvz2ztn
В самую точку. Через несколько лет, увижу их на паперти рубля не подам.
Зря Дима такого дурачка-агента слушает
Баринов этой весной играет слабо. Объективно.
Для Локо 2 млн за Баринова успех, спихнули баласт
Давай, агент, хлебай по полной. Деньги же не зря срубил с коняшек
Баринов мёртвый.
«Локомотив» опять сдал после зимней паузы. Это уже норма при Галактионове
сегодня, 08:25
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
20 марта, 08:16
Агент Баринова о критике: «Дима понимает, что где-то она заслуженная, где-то – огульная. Предлагаю немного потерпеть, мне кажется, все будет хорошо»
19 марта, 14:50
Кузнецов о ЦСКА: «У клуба есть шансы бороться за медали и за победу в Кубке. Мы должны поддержать Челестини, а не осуждать его»
18 марта, 20:36
