Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Есть вопросы по уходу – надо было смотреть на руководство любимого клуба»
Агент Баринова о критике: она оголтелая в большинстве.
Павел Банатин, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о критике в адрес футболиста.
– Критика заслужена или нет?
– Местами, я так скажу. В большинстве своем она оголтелая.
Особенно это касается… Ты (обращается к журналисту Сергею Егорову – Спортс’‘) говорил, что муларды есть у Брейдо, а есть поклонники «Локомотива» – ведут телеграм-каналы, и, конечно, их обиды можно понять. Но порой диковато смотрится.
Они больше смотрят не за своей командой, а как Баринов за ЦСКА сыграл. Понятно, история долгая совместная была. Но если есть какие-то вопросы по его уходу, то давно вопрос закрыт, и надо было не на него смотреть, а на руководство своего любимого клуба, – сказал Банатин.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Футбольный биги»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как угадали со своевременной продажей Самошникова - так, похоже, угадали и когда нужно было продать Баринова.
Почитайте послематчевые ветки после поражений ЦСКА от Ахмата, Динамо, Балтики - вы прям удивитесь от количества комментариев про Баринова от пользователей, у которых, по какой-то неведомой случайности, в профиле есть подписка на Локомотив )
Болельщики Локомотива прям чуть ли не подробно описывали действия и ошибки Баринова: когда Баринов не доработал в матче с Ахматом и не закрыл зону подбора, из которой забили, через пару минут на матчевой ветке появились болельщики Локомотива и уже писали про его ошибку, а на послематчевой ветке все топовые комментарии были посвящены ему от болеющих за Локо )
Человек-слова.
Тот самый знаменитый человек слова 😂