  • «Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»
«Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»

Экс-защитник молодежной и второй команд «Реала» Ману Эрнандо рассказал, как на него повлиял эпизод с Криштиану Роналду на тренировке.

«Я случайно пнул Криштиану. Я действительно не хотел этого делать, я даже не хотел ставить ногу, но в тот момент, когда я увидел, что точно попаду, я упал на землю. Он коснулся мяча чуть раньше меня, и я в итоге ударил его по ахиллову сухожилию.

Это было преступлением. Я подумал, в какую же передрягу я попал. В том году я больше не тренировался», – сказал Эрнандо, ныне выступающий за «Расинг» в Сегунде.

При этом футболист уточнил, что «Мадрид» не отстранял и не наказывал его, несмотря на слухи. Напротив, его рассматривали в качестве запасного первой команды. Однако во время предсезонной подготовки 2018 года он получил травму, из-за чего не мог претендовать на место в составе на следующий сезон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Это новость для блога Гаспачо
Уважаемая редакция, вычитывайте, пожалуйста, заголовки и новости перед публикацией. 1000 символов это не настолько масштабный материал, чтобы нельзя было проверить его перед публикацией.
"Это было преступленим" - из раза в раз не вычитывать материалы на ресурсе, который претендует на звание лучшего ресурса о спорте.
П.С. Спасибо, что отредактировали заголовок
Ответ Reggi
Уважаемая редакция, вычитывайте, пожалуйста, заголовки и новости перед публикацией. 1000 символов это не настолько масштабный материал, чтобы нельзя было проверить его перед публикацией. "Это было преступленим" - из раза в раз не вычитывать материалы на ресурсе, который претендует на звание лучшего ресурса о спорте. П.С. Спасибо, что отредактировали заголовок
Это просто байт для тех, кто не читает ниже заголовка
Пора уже привыкнуть, это же sports
Ответ dato9248@icloud.com
Это просто байт для тех, кто не читает ниже заголовка Пора уже привыкнуть, это же sports
На Спортс меня до сих пор держит местное комьюнити, этакий аналог спортивного Пикабу.
Если бы не возможность общения в комментах и не остроумные комментарии под новостями, ценность сего ресурса была бы равна нулю. И очень жаль, если Спортс всю свою популярность отдал на откуп комментаторам, и при этом даже номинально перестал заботиться о качестве собственного публикуемого контента.
О качестве футбольных онлайн трансляций в тексте я вовсе молчу. Кровь из глаз
Печально, когда самым ярким моментом в футбольной карьере оказывается столкновение с Роналду на тренировке.
Зато теперь можно давать интервью следующие 50 лет.
Ответ Источник в сборной России
Печально, когда самым ярким моментом в футбольной карьере оказывается столкновение с Роналду на тренировке. Зато теперь можно давать интервью следующие 50 лет.
перечитал текст. не увидел, чтобы он говорил, что это самый яркий момент его футбольной карьеры
Ответ Источник в сборной России
Печально, когда самым ярким моментом в футбольной карьере оказывается столкновение с Роналду на тренировке. Зато теперь можно давать интервью следующие 50 лет.
Чел поиграл и за молодёжку сборной, и за Реал Б, и так чёт пылит по Испании. Ты понимаешь вообще, что нужно, чтобы хотя бы такого добиться? Из 10 тысяч пацанов, таких максимум человек 10 наберётся. Если ты котируешь только Роналду, Месси, Холланда, Мбаппе т д. Феноменов. То ты просто нивелируешь весь профессиональный спорт в принципе. Иди попробуй отдай сына в академию топ-клуба. И дай бог, если он заиграет хотя бы за какие-нибудь Химки2, я не говорю уже даже про какой-нибудь Шинник или Сокол.
Фирменный спортсовский байтерский заголовок. И только последним абзацем отмечено, что его из составы вывели по причине травмы, а не потому, что Роналду пнул. Кстати, ещё можно такие вещи мелким шрифтом писать, как в договорах.
Ответ Vanek1411
Фирменный спортсовский байтерский заголовок. И только последним абзацем отмечено, что его из составы вывели по причине травмы, а не потому, что Роналду пнул. Кстати, ещё можно такие вещи мелким шрифтом писать, как в договорах.
Ага, и к чему тогда эта новость вообще, в ней абсолютно ничего интересного нет. Это даже не новость а хз что. Чисто расчет на срач из за заголовка. Полное позорище
Я думал под зад пнул)
Судя по заголовку можно сделать вывод что из-за фола его сбрили с команды. А оказалось что он не потянул да и травма сказалась
А вот Халид "Буллхауз" Булахруз чуть намеренно не убил Криштика в 2006 году, усадив его плакать на скамейку, но отделался жёлтой.
