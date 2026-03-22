Круговой о ЦСКА: «Плохого мальчика у нас нет, все хорошие»

Круговой: в ЦСКА плохого мальчика нет, все хорошие.

– В «Зените» плохой мальчик – Соболев. Кто плохой мальчик в ЦСКА?

– В ЦСКА все хорошие, плохого мальчика у нас нет, – сказал Круговой.

Напомним, ранее форвард «Зенита» Александр Соболев заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так».

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков в 22 матчах. У «Зенита» 2-е место и 45 очков при игре в запасе.

