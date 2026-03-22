Круговой о ЦСКА: «Плохого мальчика у нас нет, все хорошие»
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что в их команде нет «плохого мальчика».
– В «Зените» плохой мальчик – Соболев. Кто плохой мальчик в ЦСКА?
– В ЦСКА все хорошие, плохого мальчика у нас нет, – сказал Круговой.
Напомним, ранее форвард «Зенита» Александр Соболев заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так».
На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков в 22 матчах. У «Зенита» 2-е место и 45 очков при игре в запасе.
Мойзес не попал в заявку ЦСКА на матч с «Махачкалой» после отстранения от тренировок из-за конфликта с Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
23 комментария
Господи, что за тупейший вопрос
Взрослые люди, а страдают фигнёй. Плохой хороший мальчик. Не игроки а тупые шоумены. Тошнит от этого. Превратили проф футбол в медиа лигу🤢🤢🤢
а чем журналисты лучше? автор задал тупой вопрос
Какой вопрос, такой и ответ. При чём тут игроки?
Хороший, плохой, злой
Ле классик
Ну почему же, был один - Мойзес, но его уже отстранили
Рейс не лучше))
Щас перевоспитают , и он вернется хорошим )))
А как же Челестини
Плохим назначили Мойзеса.
Для таких журналюх звучит песня I.F.K. "журналистика"
Журналист любит ролевые игры что ли? Ищет партнера себе?
А как же Мойзес ?
Хорошо хоть про сладких мальчиков вопроса не было. Журналистика запредельного уровня, конечно.
