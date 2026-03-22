Агент Тюкавина: «Есть интерес из Бундеслиги на уровне разговоров, но в «Динамо» не обращались»

Агент Тюкавина: есть интерес из Бундеслиги на уровне разговоров.

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что к игроку проявляют интерес клубы из Германии, однако официальных предложений пока не поступало.

– Зимой писали про интерес клубов Германии к Тюкавину. Его самого привлекает такой вариант переезда?

– Почему нет? Да и не только Германия была бы интересна. Но мне не нравятся спекуляции, когда пишут, что [Матвей] Кисляк и [Алексей] Батраков с каждым днем дорожают, как коньяк. Костя набирает форму, только пришел в себя. На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть.

Официально в «Динамо» с предложением никто не обращался. Клубы, как правило, делают шорт‑листы из пяти‑десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики. Главное, чтобы Костя дальше продолжал хорошо играть и обходился без травм, – сказал Сафонов.

В этом сезоне Тюкавин провел 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. 

Потом через 20 лет скажет его бавария хотела купить
Потом через 20 лет скажет его бавария хотела купить
Там Реал хотел перехватить, из-за этого с Баварией сорвалось. А Реал в последний момент передумал
Путёвые дела творятся в тишине, а публичные заявления только воздух сотрясают...
Ну, я чёт думаю что Тюкавин станет легендой Динамо, никуда он не перейдет, так и будет пылить ещё лет десять тут, хороший нап для внутреннего чемпионата.
