Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»

Директор ЖФК «Спартак»: женский футбол начинают уважать, фанатов все больше.

Директор женского «Спартака » Елена Терехова заявила, что женский футбол начинают уважать и он становится популярнее с каждым годом.

– Вы чувствуете повышение, увеличение интереса к женскому футболу в последние годы?

– Да, с каждым годом. На 100% женский футбол развивается, растет. У него становится все больше людей, больше поклонников, больше болельщиков.

Женский футбол становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, уже не говорят: «А что это такое?». Его начинают уважать. Мы на правильном пути, – сказала Терехова.

«Спартак» стал победителем Winline женской Суперлиги в 2025 году. Команда выиграла золотые медали чемпионата страны на второй год участия клуба в турнире. В сезоне Суперлиги-2025 красно-белые не потерпели ни одного поражения – 19 побед и 4 ничьих в 23 матчах.