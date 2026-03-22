Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
Директор женского «Спартака» Елена Терехова заявила, что женский футбол начинают уважать и он становится популярнее с каждым годом.
– Вы чувствуете повышение, увеличение интереса к женскому футболу в последние годы?
– Да, с каждым годом. На 100% женский футбол развивается, растет. У него становится все больше людей, больше поклонников, больше болельщиков.
Женский футбол становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, уже не говорят: «А что это такое?». Его начинают уважать. Мы на правильном пути, – сказала Терехова.
«Спартак» стал победителем Winline женской Суперлиги в 2025 году. Команда выиграла золотые медали чемпионата страны на второй год участия клуба в турнире. В сезоне Суперлиги-2025 красно-белые не потерпели ни одного поражения – 19 побед и 4 ничьих в 23 матчах.
