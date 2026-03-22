  • Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»

Директор женского «Спартака» Елена Терехова заявила, что женский футбол начинают уважать и он становится популярнее с каждым годом.

– Вы чувствуете повышение, увеличение интереса к женскому футболу в последние годы?

– Да, с каждым годом. На 100% женский футбол развивается, растет. У него становится все больше людей, больше поклонников, больше болельщиков.

Женский футбол становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, уже не говорят: «А что это такое?». Его начинают уважать. Мы на правильном пути, – сказала Терехова.

«Спартак» стал победителем Winline женской Суперлиги в 2025 году. Команда выиграла золотые медали чемпионата страны на второй год участия клуба в турнире. В сезоне Суперлиги-2025 красно-белые не потерпели ни одного поражения – 19 побед и 4 ничьих в 23 матчах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoЖФК Спартак
болельщики
logoСпартак
logoЖенская футбольная Суперлига
Женский футбол это недоразумение
Больше , это не 100 человек на трибунах , где половина знакомые , а 150 ? Ахаххаах )))
Интересно, а кто бабский футбол уважает? Сама Терехова?
Халва, халва, халва.
Женский футбол это женский футбол, непременным атрибутом которого является банда брутальных людей без пола, как им кажется, и противными карикатурами на поведение мужчин.
Мне противен этот вид спорта, а я женщин люблю.
Женщина должна другими делами заниматься это мое мнение.
Ничего против не имею, даже слежу за играми нашей женской команды. Но когда годовой абонемент стоит 3к... Рекорд посещаемости 1.1к... Наверное, лучше не продумывать
