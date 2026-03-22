Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс высказался о противостоянии с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Бразильца спросили, недолюбливают ли они друг друга на фоне предшествующих инцидентов. В прошлом сезоне Холанд отпраздновал гол на «Этихаже», бросив мяч в затылок Габриэлу. В ответном матче на «Эмирейтс» защитник после гола «Арсенала» закричал норвежцу в лицо.
Однако Магальяэс настаивает, что ему нравится конкуренция.
– Мне нравится каждый матч, каждый соперничающий со мной нападающий. Это моя работа, поэтому мне нравится бороться.
Но он – футболист высшего уровня, и, конечно, я полагаю, ему тоже нравится играть против меня. Думаю, это весело. Нам обоим это нравится.
– Холанд – самый сложный соперник, с которым ты сталкивался в Премьер-лиге?
– Да, конечно, – сказал Габриэл Магальяэс.
Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.