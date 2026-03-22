Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»

Магальяэс считает Холанда самым сложным соперником в АПЛ.

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс высказался о противостоянии с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Бразильца спросили, недолюбливают ли они друг друга на фоне предшествующих инцидентов. В прошлом сезоне Холанд отпраздновал гол на «Этихаже», бросив мяч в затылок Габриэлу. В ответном матче на «Эмирейтс» защитник после гола «Арсенала» закричал норвежцу в лицо.

 Однако Магальяэс настаивает, что ему нравится конкуренция.

– Мне нравится каждый матч, каждый соперничающий со мной нападающий. Это моя работа, поэтому мне нравится бороться.

Но он – футболист высшего уровня, и, конечно, я полагаю, ему тоже нравится играть против меня. Думаю, это весело. Нам обоим это нравится.

– Холанд – самый сложный соперник, с которым ты сталкивался в Премьер-лиге?

– Да, конечно, – сказал Габриэл Магальяэс.

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
Классное у них противостояние, видно прям всегда заряд друг против друга, но при этом никакой ненависти. Топ!
Ответ Mykytka
Ага , просто один бросает мяч в голову другого, когда он спиной стоит.
Они просто друзья,хотя по факту ,так и есть
Рекомендуем
Главные новости
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
12 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
14 минут назадLive
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
16 минут назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
30 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
42 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
44 минуты назадLive
45 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
50 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхности бедра в матче с «Реалом»
52 секунды назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
13 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
15 минут назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
26 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
37 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
45 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Рекомендуем