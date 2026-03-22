Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил судейство в Мир РПЛ.
– Тема судейства в РПЛ, пожалуй, главная этой осенью, какие у вас мысли на этот счет?
– Как видите, у нас, в ФНЛ, тоже эта проблема стоит остро. Но в РПЛ есть ВАР. По-хорошему неверные решения могут исправлять. Честно скажу, раньше я очень надеялся на ВАР. Помню, перед тем, как эта система появилась, я говорил, что очень жду, когда в нашем футболе будет ВАР.
Я правда думал, что это будет прорывная вещь. А сейчас я уже смотрю на это все совсем по-другому. Теперь я считаю, что пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. В РПЛ с этим, конечно, разберутся. Качество судейства должно быть улучшено», – сказал Кононов.
Кто выиграет ЛЧ?37967 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если раньше судья мог прибить одну из играющих команд... то теперь прибить могут и самого судью