  Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»
14

Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»

Кононов: пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР.

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил судейство в Мир РПЛ.

– Тема судейства в РПЛ, пожалуй, главная этой осенью, какие у вас мысли на этот счет? 

– Как видите, у нас, в ФНЛ, тоже эта проблема стоит остро. Но в РПЛ есть ВАР. По-хорошему неверные решения могут исправлять. Честно скажу, раньше я очень надеялся на ВАР. Помню, перед тем, как эта система появилась, я говорил, что очень жду, когда в нашем футболе будет ВАР.

Я правда думал, что это будет прорывная вещь. А сейчас я уже смотрю на это все совсем по-другому. Теперь я считаю, что пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. В РПЛ с этим, конечно, разберутся. Качество судейства должно быть улучшено», – сказал Кононов.

ВАР это инструмент и при правильном использовании он полезен. Другое дело, что всё заметнее, как этот инструмент используется в угоду сильным, когда выискивается малейший повод назначить пенальти/отменить гол и тд в пользу тех, кто равнее.
Ответ Милдронат Бромантанов
ВАР это инструмент и при правильном использовании он полезен. Другое дело, что всё заметнее, как этот инструмент используется в угоду сильным, когда выискивается малейший повод назначить пенальти/отменить гол и тд в пользу тех, кто равнее.
Ну тут вот в чем дело, человеческие ошибки в футболе, как и эмоции добавляли романтики футболу, как рука Марадоны или фолы в матче Локо - Монако, плюс хитрость должна быть, читы, обманные маневры, в этом и суть
Ответ Милдронат Бромантанов
ВАР это инструмент и при правильном использовании он полезен. Другое дело, что всё заметнее, как этот инструмент используется в угоду сильным, когда выискивается малейший повод назначить пенальти/отменить гол и тд в пользу тех, кто равнее.
Все думали что ВАР сведёт к нулю человеческий фактор, а он наоборот усилил его, у нас в РПЛ это не принесло результатов, так что Кононов прав, без ВАР будет хотя бы футбол будет динамичнее немного
Для начала надо резко сократить время на ВАР до одной минуты. Очевидную ошибку судьи можно увидеть и за минуту, а неочевидные вар не должен рассматривать по регламенту. За минуту не нашли ошибку, значит остается в силе решение судьи в поле.
Ответ Rosenbaum
Для начала надо резко сократить время на ВАР до одной минуты. Очевидную ошибку судьи можно увидеть и за минуту, а неочевидные вар не должен рассматривать по регламенту. За минуту не нашли ошибку, значит остается в силе решение судьи в поле.
Вот именно. Задача ВАР исправлять ошибки, а не искать микроскопические нарушения. А если им установить временные рамки, злоупотребления усилятся и не прикопаешься - скажут "не хватило времени рассмотреть эпизод". А вообще на ВАР нужно обучать отдельных арбитров с быстрой реакцией и хорошим знанием техники.
Так вар и в Европе есть.но какой то н такой))) значит это зависит от условного Карасёва или кухуяна
эта система и стала прорывной...
если раньше судья мог прибить одну из играющих команд... то теперь прибить могут и самого судью
На удивление спокойный мужик, особенно на фоне всех неадекватных фанатов Торпедо в количестве трёх
Лучше Клоппа Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег!
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Лучше Клоппа Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег!
Ого, все три фаната прокричали по очереди.
Ахахахаха, ну без вар судьям меньше платить придётся, да.
С критикой вар согласен,сам недоволен. Но в защиту,можно сказать что,система новая,рано или поздно должно устаканиться,стать более понятным и так далее. По-любому какие-то новые моменты мы еще увидим.
Система вар в нынешнем виде это и есть человеческий фактор, только х2 один человек спихивает ответственность на другого. Вот и всё
