Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»

Кононов: пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР.

Главный тренер «Торпедо » Олег Кононов оценил судейство в Мир РПЛ.

– Тема судейства в РПЛ, пожалуй, главная этой осенью, какие у вас мысли на этот счет?

– Как видите, у нас, в ФНЛ , тоже эта проблема стоит остро. Но в РПЛ есть ВАР. По-хорошему неверные решения могут исправлять. Честно скажу, раньше я очень надеялся на ВАР. Помню, перед тем, как эта система появилась, я говорил, что очень жду, когда в нашем футболе будет ВАР.

Я правда думал, что это будет прорывная вещь. А сейчас я уже смотрю на это все совсем по-другому. Теперь я считаю, что пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. В РПЛ с этим, конечно, разберутся. Качество судейства должно быть улучшено», – сказал Кононов.