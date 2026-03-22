  • Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы не набирали столько очков с 2016-го, но «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионом Германии. Это лучшая команда в Европе»
14

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке отметил решающую роль «Баварии» в Бундеслиге.

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, набрав 70 очков в 27 матчах. «Боруссия» с 61 баллом занимает 2-е место.

«Я не думаю, что мы набирали столько очков с 2016 года, но проблема в том, что «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионами Германии или нет.

Потому что с тем количеством очков, которое мы можем набрать в этом году, этого было бы достаточно для титула во многие другие годы.

Для меня «Бавария» сейчас лучшая команда в Европе. Было приятно наблюдать, как они разгромили «Аталанту» (6:1, 4:1) в Лиге чемпионов», – сказал Ватцке.

Кто выиграет ЛЧ?37954 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
То есть в сезоне 22-23 тоже Бавария решала станете вы чемпионами или нет? Или все таки наоборот вы решили, что чемпионом станет Бавария?))
Ответ Simply Yakubu
То есть в сезоне 22-23 тоже Бавария решала станете вы чемпионами или нет? Или все таки наоборот вы решили, что чемпионом станет Бавария?))
Терзич оказался слабым
Ответ Simply Yakubu
То есть в сезоне 22-23 тоже Бавария решала станете вы чемпионами или нет? Или все таки наоборот вы решили, что чемпионом станет Бавария?))
В том сезоне судья украл очки у Дортмунда в одном из последних матчей, которых в итоге не хватило для чемпионства
С таким мышлением от руководства никаких титулов Дортмунду не видать.
При Клоппе такой фигни не было
интересный чемпионат..
