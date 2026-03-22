Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы не набирали столько очков с 2016-го, но «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионом Германии. Это лучшая команда в Европе»

Ватцке: «Бавария» всегда решает, станет ли «Боруссия» чемпионом Германии.

Генеральный директор «Боруссии » Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке отметил решающую роль «Баварии» в Бундеслиге.

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, набрав 70 очков в 27 матчах. «Боруссия» с 61 баллом занимает 2-е место.

«Я не думаю, что мы набирали столько очков с 2016 года, но проблема в том, что «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионами Германии или нет.

Потому что с тем количеством очков, которое мы можем набрать в этом году, этого было бы достаточно для титула во многие другие годы.

Для меня «Бавария » сейчас лучшая команда в Европе. Было приятно наблюдать, как они разгромили «Аталанту» (6:1, 4:1) в Лиге чемпионов», – сказал Ватцке.