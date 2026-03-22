У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил 60-й гол в 110-м матче в чемпионатах России.
Вчера футболист сделал покер в ворота «Пари НН» (5:0).
Быстрее отметки в 60 голов в чемпионате России достиг только Сейду Думбия – за 89 игр в составе ЦСКА. За такое же количество игр, что и у Кордобы, 60 голов забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников отметился 60 мячами в 114 встречах. А Квинси Промес, выступавший за «Спартак», достиг отметки за 117 матчей.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
Кордоба, конечно, топ в свои 32 года, но только вдумайтесь, Думбия это сделал в 58 лет!
Хватит этой чуши, ему 49 было когда он в прайме был
И при этом Думбия даже не тренировался толком! Вставал с кушетки, клал играюче пару банок всяким Ромам и Сити в ЛЧ и обратно на кушетку.
Кордоба однозначно в списке лучших легионеров в истории РПЛ.
мукунка играл за краснодар?
Думбия вообще топище был в своё время для РПЛ, Кордоба сейчас тоже топчик, но Сейду был круче, даже мне спартаковцу было приятно за ним смотреть
Глупо сравнивать 2х нападающих и рядом с ними 2х полузащитников. Если и делать сравнения, то в стиле "кто быстрее из нападающих..", "кто быстрее из полузащитников.."
Не за горами сто мячей и Клуб Федотова
киргуду бам думбия
