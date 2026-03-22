У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки

Форвард «Краснодара » Джон Кордоба забил 60-й гол в 110-м матче в чемпионатах России.

Вчера футболист сделал покер в ворота «Пари НН» (5:0).

Быстрее отметки в 60 голов в чемпионате России достиг только Сейду Думбия – за 89 игр в составе ЦСКА. За такое же количество игр, что и у Кордобы, 60 голов забил экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников отметился 60 мячами в 114 встречах. А Квинси Промес , выступавший за «Спартак», достиг отметки за 117 матчей.