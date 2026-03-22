Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что Тео Бонгонда пропустит матч 22‑го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» из‑за повреждения.
«Саусь и Дмитриев продолжают восстановление, Бонгонда получил небольшое повреждение на тренировке», – сказал Зеленов.
Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 13:45 по московскому времени.
С Самошниковым не понятно что вообще, какая травма и сколько восстановление будет, мутная ситуация.
Саусь еще перед игрой с Зенитом получил травму, скоро вернется в обойму как и Дмитриев.
Другой вопрос где Зорин, который уже должен был восстановиться, думаю было ошибкой не отдавать его в аренду, практики как таковой он не получит, плюс молодняк тоже конкуренцию создает, Полех дебютировал сегодня, Сорокин еще есть. 16-17 начинают получать практику, а Зорину 22 в этом возрасте надо быть уже в основе.
Еще и Бабич на подходе, интересно будет посмотреть в паре с Ву.