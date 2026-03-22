Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление

Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом».

Руководитель пресс‑службы «Спартака » Дмитрий Зеленов заявил, что Тео Бонгонда пропустит матч 22‑го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» из‑за повреждения.

«Саусь и Дмитриев продолжают восстановление, Бонгонда получил небольшое повреждение на тренировке», – сказал Зеленов.

Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 13:45 по московскому времени.