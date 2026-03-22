Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность»

Гуйе: отдам медали Марокко, если это ослабит напряжение между ними и Сенегалом.

Полузащитник «Эвертона » Идрисса Гуйе высказался о присуждении Марокко титула чемпионов Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

После этого Сенегальская футбольная федерация (FSF) объявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мы заслуживаем звания чемпионов Африки. Для нас мы – чемпионы Африки, ничего не меняется. Это заявление – всего лишь отвлекающий маневр, возможно, попытка разделить Африку. Если бы это зависело от меня, я бы сказал Федерации не подавать апелляцию.

Я лично обязуюсь собрать медали и отдать их Марокко, если это действительно сможет ослабить напряженность между двумя странами», – заявил Гуйе.

Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»