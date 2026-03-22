  • Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность»
Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность»

Гуйе: отдам медали Марокко, если это ослабит напряжение между ними и Сенегалом.

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе высказался о присуждении Марокко титула чемпионов Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

После этого Сенегальская футбольная федерация (FSF) объявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мы заслуживаем звания чемпионов Африки. Для нас мы – чемпионы Африки, ничего не меняется. Это заявление – всего лишь отвлекающий маневр, возможно, попытка разделить Африку. Если бы это зависело от меня, я бы сказал Федерации не подавать апелляцию.

Я лично обязуюсь собрать медали и отдать их Марокко, если это действительно сможет ослабить напряженность между двумя странами», – заявил Гуйе.

Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Какой-то зашквар со стороны Морокко((
Комментарий удален модератором
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
От поклонника пенальти это звучит
Сенегалу стоит пригрозить выходом из Африканской футбольной ассоциации если отберут титул...
Как можно создать дурацкую проблему на ровном месте?
Решение Африканского Футбольного Союза.
Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
