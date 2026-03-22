Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о пенальти в матче в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
«Я согласен с экспертами и болельщиками, что назначенный 11‑метровый в Санкт‑Петербурге – это не пенальти. Надеюсь, решат как‑нибудь, чтобы в следующих играх такого не повторялось.
Семак считает, что пенальти был? Он тренер этой команды и не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было. Ну раз считает так, пусть будет.
В России мы много внимания уделяем судейству. Судьи – это люди, они тоже устали, что их закидывают шапками. На эмоциях каждый может ошибиться, особенно когда нужно быстро принять решение, – это стресс», – заявил Агаларов.
А лучше всего было бы аудиозаписи ВАР-переговоров делать общедоступными.
Пенальти перебивать каждый раза по два-три, всегда есть за что.
Судить надо так, что бы до следующего тура тебя обсуждали и спорили. Назначать на матчи надо именно таких судей, которые шоу выдают, а скучных потихоньку убирать.
Сколько смотрю наш ногомяч - в каждом году у каждой команды были абсолютно левые пенальти. То есть такие, для тех кто не догоняет(или делает вид), где на повторе _однозначно видно_, что нарушения не было.
На данном же пенальти этого нет. Так откуда форс темы? Происходит же банальная волна обид и зависти. ’’Спартак’’ тем самым пытается перевести стрелки с проигранного матча в Петербурге и лютых ошибках дисциплины в команде, ЦСКА показать, что не только у них спад по весне, тоже самое про ’’Локомотив’’, ’’Краснодару’’ тема тем более выгодна - типа не у нас одних свистуны слепнут, а той же Махачкале в данном случае - удобный соскок с темы почему команда имеет так мало очков - ясно дело их богатеи отобрали и дело закрыто.
Дешево, мелочно и контпродуктивно. Расти, конечно, можно, пытаясь очернить всех, кто преуспел больше, но это тупиковый путь на длительной дистанции. Воронежские фанаты не дадут соврать - в моменте им было очень весело потрафить кому надо и пораспевать всякие приколюшки про ’’Зенит’’. Команда их в итоге недополучила поддержки и сейчас в Лучшей лиге мира.
К сожалению так у нас много где, когда локальные маленькие быстрые результаты ставят вперед большего успеха на длинном пути.
Можно пруфы ?