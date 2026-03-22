  Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о пенальти в матче в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Я согласен с экспертами и болельщиками, что назначенный 11‑метровый в Санкт‑Петербурге – это не пенальти. Надеюсь, решат как‑нибудь, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

Семак считает, что пенальти был? Он тренер этой команды и не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было. Ну раз считает так, пусть будет.

В России мы много внимания уделяем судейству. Судьи – это люди, они тоже устали, что их закидывают шапками. На эмоциях каждый может ошибиться, особенно когда нужно быстро принять решение, – это стресс», – заявил Агаларов.

Семак о пенальти «Зенита»: «Главное, что команда побеждает. И неважно, что ты со стандарта забил, пенальти же тоже нужно заработать, добежать в штрафную площадь. Мы много атакуем»

Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»

Бесит что потом этот же тренер будет ныть о пенальти в свои ворота, почему так сложно признать если пенальти реально левый или не ной когда тебе ставят
В их то ворота леваки не ставят. Это же Зенит, судьи тоже себе не враги.
Но ныть то все равно ноют и эск жалуются
На каких эмоциях. Судьи запись смотрят по 5 минут и обсуждают втроём.
А почему никто не хочет Кукуяна спросить? Что ему сказали на ВАР, что он увидел на повторе? Или судьям запрещено свою работу обсуждать?

А лучше всего было бы аудиозаписи ВАР-переговоров делать общедоступными.
Ну ему сказали что игрок Динамо поставил ногу на траекторию удара. (Есть скрины в момент замаха зенитовец цепляет ногу соперника и нога прям выворачивается )С точки зрения правил там есть за что зацепиться. Но с точки зрения игрового эпизода данный контакт не тянет на пенальти.
Тренеры и футболисты к таким вещам, в целом, относятся гораздо проще (особенно, когда отпускают эмоции), чем болельщики, журналисты и "эксперты". Потому что сегодня ты "просто мимо пробегал и никого не трогал", а завтра "почувствовал касание и не мог не упасть".
Попробуй не дай пенальти. Судья без газа останется в своей деревне Подмышках
А мне уже нравится, когда судьи месят. Считаю, пенальти надо побольше, и еще удалений побольше.
Пенальти перебивать каждый раза по два-три, всегда есть за что.
Судить надо так, что бы до следующего тура тебя обсуждали и спорили. Назначать на матчи надо именно таких судей, которые шоу выдают, а скучных потихоньку убирать.
Как из глухой тайги вышли, где с медведями последние лет 20 жили.
Сколько смотрю наш ногомяч - в каждом году у каждой команды были абсолютно левые пенальти. То есть такие, для тех кто не догоняет(или делает вид), где на повторе _однозначно видно_, что нарушения не было.
На данном же пенальти этого нет. Так откуда форс темы? Происходит же банальная волна обид и зависти. ’’Спартак’’ тем самым пытается перевести стрелки с проигранного матча в Петербурге и лютых ошибках дисциплины в команде, ЦСКА показать, что не только у них спад по весне, тоже самое про ’’Локомотив’’, ’’Краснодару’’ тема тем более выгодна - типа не у нас одних свистуны слепнут, а той же Махачкале в данном случае - удобный соскок с темы почему команда имеет так мало очков - ясно дело их богатеи отобрали и дело закрыто.
Дешево, мелочно и контпродуктивно. Расти, конечно, можно, пытаясь очернить всех, кто преуспел больше, но это тупиковый путь на длительной дистанции. Воронежские фанаты не дадут соврать - в моменте им было очень весело потрафить кому надо и пораспевать всякие приколюшки про ’’Зенит’’. Команда их в итоге недополучила поддержки и сейчас в Лучшей лиге мира.
К сожалению так у нас много где, когда локальные маленькие быстрые результаты ставят вперед большего успеха на длинном пути.
Какие левые пенальти ставили зениту ?
Можно пруфы ?
Семак даже в лицо спустя 5 лет не может сказать, что пенальти не было. Возвращались в 08 из Виго через Мадрид. С нами летел фк Москва со сборов регулярным рейсом, Семак сидел аккурат за мной. Ну спросил его, скажи, Сергей, а был тогда в 2003 году пенальти в борьбе с Абрамидзе имени Вали Иванова? "Ну раз судья поставил, значит был". Больше вопросов я ему не задавал, зачем.
Юбилей Зенита огромный стресс для российских судей
это точно не важно для тренера как побеждает команда, даже если сам судья занесёт в ворота мяч сопернику Зенита))))) главное это бабло Газпрома отрабатывать
