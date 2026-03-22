Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»

Агаларов о пенальти «Зенита»: это не 11-метровый, судьи ошибаются на стрессе.

Нападающий махачкалинского «Динамо » Гамид Агаларов высказался о пенальти в матче в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом » (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Я согласен с экспертами и болельщиками, что назначенный 11‑метровый в Санкт‑Петербурге – это не пенальти. Надеюсь, решат как‑нибудь, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

Семак считает, что пенальти был? Он тренер этой команды и не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было. Ну раз считает так, пусть будет.

В России мы много внимания уделяем судейству. Судьи – это люди, они тоже устали, что их закидывают шапками. На эмоциях каждый может ошибиться, особенно когда нужно быстро принять решение, – это стресс», – заявил Агаларов.

