Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»

Генич о «Спартаке» и Карседо: оставь Романова – было бы не хуже.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не увидел ничего нового в игре «Спартака» в матче с «Динамо» (1:0).

«Скажу честно – ни-че-го. Я тебе скажу честно – какие бы у меня ни были отношения с Вадимом Юрьевичем [Романовым] – оставь Романова, точно было бы не хуже. Не знаю, надо ли платить 2,5 миллиона евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона на позиции правого защитника и увидеть Литвинова на позиции крайнего защитника... Надо это?

Или чтобы в Петербурге выйти, идя на 6-м месте, без нападающих? Тебе какая разница, шестым ты или пятым станешь – выйди и атакой задави. А ты придумал что-то, и ноль ударов в створ. Мне кажется, что Романов бы точно не хуже подготовил команду к этой части. Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше», – сказал Генич.