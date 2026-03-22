Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не увидел ничего нового в игре «Спартака» в матче с «Динамо» (1:0).
«Скажу честно – ни-че-го. Я тебе скажу честно – какие бы у меня ни были отношения с Вадимом Юрьевичем [Романовым] – оставь Романова, точно было бы не хуже. Не знаю, надо ли платить 2,5 миллиона евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона на позиции правого защитника и увидеть Литвинова на позиции крайнего защитника... Надо это?
Или чтобы в Петербурге выйти, идя на 6-м месте, без нападающих? Тебе какая разница, шестым ты или пятым станешь – выйди и атакой задави. А ты придумал что-то, и ноль ударов в створ. Мне кажется, что Романов бы точно не хуже подготовил команду к этой части. Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше», – сказал Генич.
Трусливый футбол без какой либо мысли
Весь гений его кореша это проигранный матч с Балтикой, игравшая в меньшинстве без Талалаева, когда замены начал делать за 10 минут до конца
Спасибо, не надо
жалко в семнадцатом году прошлого века Кости Генича не было... и некому было Керенскому это сказать
тем более что в случае Генича эта аналогия более чем уместна... постфактумным умом Костя ой как крепок
