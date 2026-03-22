  • Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
67

Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»

Генич о «Спартаке» и Карседо: оставь Романова – было бы не хуже.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не увидел ничего нового в игре «Спартака» в матче с «Динамо» (1:0).

«Скажу честно – ни-че-го. Я тебе скажу честно – какие бы у меня ни были отношения с Вадимом Юрьевичем [Романовым] – оставь Романова, точно было бы не хуже. Не знаю, надо ли платить 2,5 миллиона евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона на позиции правого защитника и увидеть Литвинова на позиции крайнего защитника... Надо это?

Или чтобы в Петербурге выйти, идя на 6-м месте, без нападающих? Тебе какая разница, шестым ты или пятым станешь – выйди и атакой задави. А ты придумал что-то, и ноль ударов в створ. Мне кажется, что Романов бы точно не хуже подготовил команду к этой части. Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше», – сказал Генич.

Источник: телеграм-канал «Футбольный биги»
Если бы Романов поставил Жедсона на позицию правого защитника - был бы гениальный ход отечественного специалиста.
Ответ eLmago
Если бы Романов поставил Жедсона на позицию правого защитника - был бы гениальный ход отечественного специалиста.
Что тот что этот тренер вывел бы в Петербурге Спартак всё равно два пенальти бы получили, логика понятна 😀
Ответ eLmago
Если бы Романов поставил Жедсона на позицию правого защитника - был бы гениальный ход отечественного специалиста.
Вот именно. Генич, как и Губерниев еще те популисты
Был бы Романов он бы сливал тебе всю инфу - вот это тебя интересует. Карседо готовится к следующему чемпионату - его выбор. Будем смотреть на результат.
Ответ redwhiteteam
Был бы Романов он бы сливал тебе всю инфу - вот это тебя интересует. Карседо готовится к следующему чемпионату - его выбор. Будем смотреть на результат.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
А вы отвечаете столетие каждый год
У Генича каждый день нужно обосрать клуб ЦСКА, Спартак, но не Зенит. Там идет обсер по игрокам... Заказ ?
Ответ Сергей Лепехин
У Генича каждый день нужно обосрать клуб ЦСКА, Спартак, но не Зенит. Там идет обсер по игрокам... Заказ ?
Совершенно согласен, хотя этот парасенок наш воспитанников. Продался Газпром, как и Лукойл.
Ответ Сергей Лепехин
У Генича каждый день нужно обосрать клуб ЦСКА, Спартак, но не Зенит. Там идет обсер по игрокам... Заказ ?
Да, они с Чердаком его выполняют
Стоит ли платить семаку с его 15 помощниками если результат делают с помощью судьи? Стоит ли тратить 200 миллионов на третьесортных бразилов если они забивают только с левых пенальти? Вопросы которые никогда не услышим от трусливого малодушного коментаторишки.
Ответ sanek_rabona
Стоит ли платить семаку с его 15 помощниками если результат делают с помощью судьи? Стоит ли тратить 200 миллионов на третьесортных бразилов если они забивают только с левых пенальти? Вопросы которые никогда не услышим от трусливого малодушного коментаторишки.
А Зенит тут каким боком?)
Ответ BenZ4
А Зенит тут каким боком?)
Комментарий скрыт
Генич на Динамо похоже поставил...и бесится.
Как же Генич отрабатывает бабло, на Челлистини накинул, на Карседо накинул, до этого Станковича поносил, неужели на ставочку не хватает
Не знаю как Карседо дальше будет справляться с обязанностями, но Романов это реинкарнация Гунько
Трусливый футбол без какой либо мысли
Весь гений его кореша это проигранный матч с Балтикой, игравшая в меньшинстве без Талалаева, когда замены начал делать за 10 минут до конца
Спасибо, не надо
Я, конечно, понимаю что генич хочет друга поддержать, но не до такой же степени
оставь Романова...
жалко в семнадцатом году прошлого века Кости Генича не было... и некому было Керенскому это сказать
Ответ .ru
оставь Романова... жалко в семнадцатом году прошлого века Кости Генича не было... и некому было Керенскому это сказать
Аудитория этого сайта ничего не поняла из вашего комментария
Ответ Борис Кононов
Аудитория этого сайта ничего не поняла из вашего комментария
да ладно... я бы не был так уж категоричен к местной аудитории
тем более что в случае Генича эта аналогия более чем уместна... постфактумным умом Костя ой как крепок
Лучше держать рот на замке и позволить людям думать, что вы дурак, чем открыть рот и развеять все сомнения.
Марк Твен
