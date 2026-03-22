Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на слова бывшего полузащитника армейцев Владислава Радимова про клуб.
Ранее экс-игрок заявил: «Внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.Атмосфера изменилась не в лучшую сторону».
«Сейчас много экспертов и аналитиков начали говорить, когда у нас пошли неудачи. Когда мы выигрывали в начале чемпионата, все говорили по-другому. Как только мы начали проигрывать, все на нас начали лить грязь.
То, что Фабио зимой привел новых людей в штаб и атмосфера в команде ухудшилась, полная чушь. Такого нет. Мы хорошо провели сборы, у нас все нормально», – заявил Круговой.
После возобновления чемпионата ЦСКА набрал 3 очка в 4 матчах Мир РПЛ. Кроме того, главный тренер Фабио Челестини отстранил защитника Мойзеса Барбозу от тренировок с основной командой.