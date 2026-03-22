Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»

Круговой о словах Радимова: про атмосферу – чушь, начали лить грязь на ЦСКА.

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на слова бывшего полузащитника армейцев Владислава Радимова про клуб.

Ранее экс-игрок заявил : «Внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.Атмосфера изменилась не в лучшую сторону».

«Сейчас много экспертов и аналитиков начали говорить, когда у нас пошли неудачи. Когда мы выигрывали в начале чемпионата, все говорили по-другому. Как только мы начали проигрывать, все на нас начали лить грязь.

То, что Фабио зимой привел новых людей в штаб и атмосфера в команде ухудшилась, полная чушь. Такого нет. Мы хорошо провели сборы, у нас все нормально», – заявил Круговой.

После возобновления чемпионата ЦСКА набрал 3 очка в 4 матчах Мир РПЛ . Кроме того, главный тренер Фабио Челестини отстранил защитника Мойзеса Барбозу от тренировок с основной командой.