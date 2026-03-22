  • Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»

Круговой о словах Радимова: про атмосферу – чушь, начали лить грязь на ЦСКА.

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на слова бывшего полузащитника армейцев Владислава Радимова про клуб.

Ранее экс-игрок заявил: «Внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.Атмосфера изменилась не в лучшую сторону».

«Сейчас много экспертов и аналитиков начали говорить, когда у нас пошли неудачи. Когда мы выигрывали в начале чемпионата, все говорили по-другому. Как только мы начали проигрывать, все на нас начали лить грязь.

То, что Фабио зимой привел новых людей в штаб и атмосфера в команде ухудшилась, полная чушь. Такого нет. Мы хорошо провели сборы, у нас все нормально», – заявил Круговой.

После возобновления чемпионата ЦСКА набрал 3 очка в 4 матчах Мир РПЛ. Кроме того, главный тренер Фабио Челестини отстранил защитника Мойзеса Барбозу от тренировок с основной командой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
премьер-лига Россия
Владислав Радимов
ЦСКА
Данил Круговой
Фабио Челестини
Красиво Круг конечно Радимова отвозил.
Радимов - это часть Газпрома. Он говорит то, что должен, также как и Семак. И прочие. Досадно, что всё сейчас так.
Радимов - это часть Газпрома. Он говорит то, что должен, также как и Семак. И прочие. Досадно, что всё сейчас так.
Это заговор , не меньше ))))
Это заговор , не меньше ))))
Ну уж не прям так...не сторонник теории заговора) просто на любой работе, особенно публичной, ты не будешь высказываться против своего работодателя. Особенно с такой ЗП))
Каждый из них отчасти прав... Истина как всегда посередине!!! ЦСКА с важной Победой!!! Надеюсь, что кризис миновал и нас ждут только радость и удовольствие от классных матчей в исполнении ЦСКА!!! 🤝🎊🏆🥇
в принципе, то что Влад неравнодушен к клубу который дал ему путёвку в большую футбольную жизнь это нормально... но есть нюанс
Материалы по теме
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
16 марта, 17:12
Владислав Радимов: «У ЦСКА больше нет права на ошибку. С такими приобретениями, наверное, нацелевались на золото»
13 марта, 07:43
Радимов о ЦСКА: «Всю зиму говорили, как здорово усилился, а команда абсолютно разбалансированная. Против «Ахмата» катались как коровы на льду»
4 марта, 12:48
Рекомендуем
Главные новости
Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
1 минуту назад
Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона
11 минут назад
Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
14 минут назад
«Оренбург» – «Спартак». 0:2 – Литвинов и Ливай забили! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
19 минут назад
Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Если есть вопросы по уходу, надо было смотреть на руководство любимого клуба»
28 минут назад
«Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»
32 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
41 минуту назадLive
Круговой о ЦСКА: «Плохого мальчика у нас нет, все хорошие»
46 минут назад
Агент Тюкавина: «Есть интерес из Бундеслиги на уровне разговоров, но в «Динамо» не обращались»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
25 минут назадLive
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
56 минут назад
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 09:42
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
сегодня, 09:35
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
сегодня, 09:05
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
Рекомендуем