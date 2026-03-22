  • Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
Игор Тудор отреагировал на сообщения о том, что перепутал главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота со своим помощником.

Перед матчем c «красными» (1:1) главный тренер «Тоттенхэма» собирался пожать руку своему ассистенту Аллану Диксону, у которого, как и Слота, на голове нет волос. Некоторые английские СМИ предположили, что хорват перепутал мужчин.

«Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Я выхожу и не знаю, кто он? Это было немного нелепо.

В среду мы намеренно пошутили, потому что отныне я буду называть его «Арне». Это не Аллан, это Арне!

Мой 20-летний сын сказал, что в Хорватии все смеются надо мной из-за этой ошибки. Я спросил: «Какая ошибка?» И добавил: «Ты же знаешь, кто этот парень?» Я сказал: «Это Аллан Диксон, я провожу с ним каждый день». И вот я выхожу, а он стоит перед моей скамейкой. Какой еще тренер может стоять перед ней? Это моя зона.

Он был там, я подошел к нему, чтобы пошутить. Чтобы вы поняли, я подошел с этой стороны [справа от Диксона], коснулся его и отошел в другую сторону. Когда он повернулся, я не удивился, а рассмеялся.

Могу себе представить, как это могли воспринять в Хорватии, потому что, возможно, там не знают, кто такой Аллан Диксон», – сказал Тудор на пресс-конференции.

После этого хорват направился к скамейке соперника, где пожал руку Слоту.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Врача, врача, позовите врача...(с)
Мы, конечно, верим Тудору. Нет.
с такой игрой команды, не совсем понятно чем вы там со своим лысым помощником занимаетесь по 10 часов в день
Мало объяснений этой смешной шутки. Если бы рассказал поподробнее было ещё смешнее
Так и до Чемпионшипа можно дошутиться )
А над лысыми издеваться это не расизм? Лысизм, волосизм)
Идеальный тренер для ттх) Пусть продлевают с ним контракт)
Перепутал и перепутал. Лысых шарлатанов нелегко отличить друг от друга.
А что запрещено с помощником разговаривать?
