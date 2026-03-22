«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ

Гасилин: «Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово.

Бывший форвард «Зенита » Алексей Гасилин заявил, что матч с «Зенитом» станет для «Динамо» серьезной проверкой.

Команды сегодня сыграют в 22‑м туре Мир РПЛ в 16:00 по московскому времени.

«Самый интересный матч, самый жаркий. Динамовцы в Кубке России прошли «Спартак » и в чемпионате стартовали очень хорошо, все сейчас поют дифирамбы Гусеву и его тренерскому штабу, что все так спокойно, атмосфера, легкость у команды есть. Эта легкость может быть на стороне «Динамо», учитывая фактор своего поля.

У команды все получается, все хорошо, такой конфетно‑букетный период, который неизвестно когда закончится. А закончиться он может как раз сегодня. Поражение от «Спартака» в Кубке, проиграли, но прошли дальше. Все равно, можно сказать, как победа.

А «Зенит» сверхмотивирован, понимает, что осечек допускать нельзя. Думаю, мы сейчас посмотрим, насколько штаб Гусева и сам Гусев готовы быть той командой, которая навязывает всем свой футбол. «Зенит» будет как лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько «Динамо » вообще готово», – сказал Гасилин.