«Челси» при Боули не набирает 70 очков в АПЛ 4 сезона подряд. За 19 лет при Абрамовиче таких сезонов было всего 4
«Челси» ни разу не преодолел отметку в 70 очков в АПЛ за четыре сезона после прихода Тодда Боули.
В текущем розыгрыше лондонская команда также не достигнет этого показателя.
При предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче таких длительных серий не было. Серия из двух сезонов подряд, где было меньше 70 очков, фиксировалась только раз – в сезонах-2019/20 и 2020/21.
За все 19 лет Абрамовича в «Челси» лишь четыре раза клуб завершал сезон с менее чем 70 очками.
Последний раз отрезок из четырех подряд сезонов ниже 70 очков у «Челси» был до прихода Абрамовича – в 1999-2003 годах.
18 комментариев
Мешок без истории вернулся на своё место, даже имея миллиарды
Посмотрите список трофеев
Мешок без истории вернулся на своё место, даже имея миллиарды
лучше иметь деньги чем прыгать с рычага на рычаг)
При ворованных российских деньгах таких сезонов было всего 4.
Количество сезонов, когда воруют российские деньги - 38 подряд
Доказательства есть ?
Это для тех кто говорит деньги решает все. Ими еще нужно уметь распоряжаться
Как Боуи стал миллиардером? Наверное от бати наследство осталось. Сам то он похоже не оч умный.
ну, или играть в лиге типа французской
Роман любил Челси, и вкладывал деньги в клуб с душой, приглашая лучших тренеров и футболистов. А для нынешних американских владельцев Челси это "бизнес", только нужно добавить, что в футболе они ничего не понимают. Тренер должен быть центром проекта, (например, как Пеп в Сити) и футболисты должны подбираться под его виденье футбола, тогда будут стабильные результаты. А по факту, получается, что американские владельцы, пачками скупают молодых и перспективных темнокожих парней за большие деньги, с фокусами амортизации длинных контрактов, а тренеров меняют, как перчатки, по итогу молодые и перспективные футболисты не прогрессирует, а наоборот теряют в стоимости. Выручает Челси пока продажа своих воспитанников, (спасибо опять же Роману, что построил великолепную систему подготовки кадров).
ну хорошо хоть за выживание не борются, как Тоттенхэм
Надо ещё купить африканцев
Без Мадуеке все окончательно рухнуло. С топарем ЛК и КЧМ, а Арсенал мчится к чемпионству:)
Вовремя слился с болота
