«Челси» ни разу не преодолел отметку в 70 очков в АПЛ за четыре сезона после прихода Тодда Боули .

В текущем розыгрыше лондонская команда также не достигнет этого показателя.

При предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче таких длительных серий не было. Серия из двух сезонов подряд, где было меньше 70 очков, фиксировалась только раз – в сезонах-2019/20 и 2020/21.

За все 19 лет Абрамовича в «Челси» лишь четыре раза клуб завершал сезон с менее чем 70 очками.

Последний раз отрезок из четырех подряд сезонов ниже 70 очков у «Челси » был до прихода Абрамовича – в 1999-2003 годах.