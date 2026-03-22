Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доверит место в воротах Кепе Аррисабалаге в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Испанец провел все матчи турнира и сохранит место в основе на решающую игру, пишет The Athletic.
В этом сезоне Кепа провел 5 матчей в Кубке лиги, 3 – в Кубке Англии и одну в Лиге чемпионов. В АПЛ он не сыграл ни разу.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
Я понимаю, если б речь была хотя бы о кубке Англии. Но кубок английской лиги, который котируется ниже всех среди домашних трофеев?