Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ

Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета доверит место в воротах Кепе Аррисабалаге в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити ».

Испанец провел все матчи турнира и сохранит место в основе на решающую игру, пишет The Athletic.

В этом сезоне Кепа провел 5 матчей в Кубке лиги, 3 – в Кубке Англии и одну в Лиге чемпионов. В АПЛ он не сыграл ни разу.

