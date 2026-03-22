  Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доверит место в воротах Кепе Аррисабалаге в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

Испанец провел все матчи турнира и сохранит место в основе на решающую игру, пишет The Athletic.

В этом сезоне Кепа провел 5 матчей в Кубке лиги, 3 – в Кубке Англии и одну в Лиге чемпионов. В АПЛ он не сыграл ни разу.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Кто выиграет ЛЧ?38343 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Символично, что именно с матча против Пепа в финале кубка лиги и началась тренерская карьера Кепы
Кто знает, может и закончится
Кепа во всех матчах, в которых играл в этом сезоне, выглядел очень уверенно. Не припомню, чтобы у него были ошибки. Надеюсь, продолжит в том же духе.
Главное, до пенальти не доводить, а то Пеп как выпустит Джиджи — и всё, потому что Кепа — мешок картошки на пенках
Будет тревожно за ворота. Аррисабалага сыграл всего несколько матчей в сезоне и каким-то непробиваемым в них не выглядел. Райя же регулярно совершает крутые сэйвы. Финал — не место для экспериментов и предоставления игровой практики футболистам запаса. В решающих матчах сезона должен играть основной вратарь. А обидится на это 2-й вратарь или нет — без разницы. Кепа и приходил в команду на роль запасного голкипера.
>Финал — не место для экспериментов и предоставления игровой практики футболистам запаса.
Я понимаю, если б речь была хотя бы о кубке Англии. Но кубок английской лиги, который котируется ниже всех среди домашних трофеев?
Да по-моему это стандартная практика в топ-клубах, имеющих неплохих вратарей на замене. Они играют кубки и дают отдохнуть основному вратарю, а если вдруг что, то играют до самого конца. У Сити, к примеру, сегодня выйдет Траффорд
Вот блин, Пеп забайтил Артету
Ох зря, Райя намного лучше сейчас, а там в нападении Холланды
Дождаться бы серии пенальти)))
