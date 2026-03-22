Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»

Ндиай и Гуйе во время празднования показали, что Сенегал выиграл Кубок Африки.

Игроки «Эвертона» Илиман Ндиай и Идрисса Гуйе посвятили Сенегалу празднование гола в ворота «Челси» (3:0).

Ндиай забил гол на 76-й минуте матча 31-го тура АПЛ, Гуйе отдал ассист на гол Бету на 62-й.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

После гола на 76-й минуте сенегальцы вместе отпраздновал перед камерами. Они показали по два пальца, намекая, что Сенегал завоевал два титула: в 2021 году в 2025-м.

После матча Ндиай снова подошел к камере и упомянул Сенегал. «Мы – чемпионы Африки», – заявил он, широко улыбаясь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
Может они показали, что Зенит второй год подряд 100-летие празднует
Комментарий скрыт
Не особо люблю Зенит (как и в принципе все команды в чемпионате кроме своего клуба), но можно уточнить - какие особенности развития заставляют приплетать этот клуб к любой спортивной новости на сайте?
Читаешь новости про матч условных Челси и Эвертона, там индивидуум с комментом про Зенит. История Сенегала с Марокко - и тут Зенит 🤨
Это нативная реклама Зенита на всех ветках подряд или что?
Могли бы ещё показать 10. Это миллионов штрафа за нарушения одним, кабинетным (Челси), и снятие очков для других (Эвертон).
надо Лудогорец принимать в состав АПЛ
Эвертон в одиночку все штрафы уже не вывозит
Игроки Марокко будут им показывать один конкретный палец.
А они ушли с поля в финале?
Официально Марокко чемпионы Африки... но сейчас это звучит как унижение для них.
Для федерации Марокко может победа, а каково футболистам быть "липовыми чемпионами"?
Думаю марокканские футболисты не хотят этого, но кто их спрашивает.
«Оренбург» – «Спартак». Ливай, Зобнин и Литвинов играют. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
9 минут назадLive
Круговой о ЦСКА: «Плохого мальчика у нас нет, все хорошие»
14 минут назад
Агент Тюкавина: «Есть интерес из Бундеслиги на уровне разговоров, но в «Динамо» не обращались»
26 минут назад
Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»
38 минут назад
Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы не набирали столько очков с 2016-го, но «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионом Германии. Это лучшая команда в Европе»
50 минут назад
«Реал» за 1.93 или «Атлетико» за 3.80? Смотрите Ла Лигу с БЕТСИТИ
54 минуты назадПромо
Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность между нами»
Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
сегодня, 09:39
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
сегодня, 09:27
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
24 минуты назад
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
34 минуты назад
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
53 минуты назадLive
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
56 минут назад
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 09:42
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
сегодня, 09:35
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
сегодня, 09:05
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
