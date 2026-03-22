Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
Ндиай и Гуйе во время празднования показали, что Сенегал выиграл Кубок Африки.
Игроки «Эвертона» Илиман Ндиай и Идрисса Гуйе посвятили Сенегалу празднование гола в ворота «Челси» (3:0).
Ндиай забил гол на 76-й минуте матча 31-го тура АПЛ, Гуйе отдал ассист на гол Бету на 62-й.
Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.
После гола на 76-й минуте сенегальцы вместе отпраздновал перед камерами. Они показали по два пальца, намекая, что Сенегал завоевал два титула: в 2021 году в 2025-м.
После матча Ндиай снова подошел к камере и упомянул Сенегал. «Мы – чемпионы Африки», – заявил он, широко улыбаясь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
Читаешь новости про матч условных Челси и Эвертона, там индивидуум с комментом про Зенит. История Сенегала с Марокко - и тут Зенит 🤨
Это нативная реклама Зенита на всех ветках подряд или что?
Эвертон в одиночку все штрафы уже не вывозит
Для федерации Марокко может победа, а каково футболистам быть "липовыми чемпионами"?
Думаю марокканские футболисты не хотят этого, но кто их спрашивает.