Ндиай и Гуйе во время празднования показали, что Сенегал выиграл Кубок Африки.

Игроки «Эвертона » Илиман Ндиай и Идрисса Гуйе посвятили Сенегалу празднование гола в ворота «Челси » (3:0).

Ндиай забил гол на 76-й минуте матча 31-го тура АПЛ , Гуйе отдал ассист на гол Бету на 62-й.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

После гола на 76-й минуте сенегальцы вместе отпраздновал перед камерами. Они показали по два пальца, намекая, что Сенегал завоевал два титула: в 2021 году в 2025-м.

После матча Ндиай снова подошел к камере и упомянул Сенегал. «Мы – чемпионы Африки», – заявил он, широко улыбаясь.