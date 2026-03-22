Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о легионерах в Мир РПЛ.
«Уровень легионеров в РПЛ падает. Клубы покупают игроков, которые неспособны их усилить. Часто привозят футболистов, которые нигде не котируются, а берут их только из-за того, что они иностранцы.
Это оборачивается для них плохой игрой и вылетом. Многие иностранцы вызывают недоумение. Не понимаю замысел клубов, которые их привозят. В ужесточении лимита есть смысл», – сказал Быстров.
Текущие правила лимита позволяют клубам РПЛ заявлять до 13 иностранцев, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее не раз выступал за ужесточение ограничений на легионеров.
Источник: Metaratings.ru
И тут он затирает про каких-то Рассказовых и Петровых. Рассказовы и Петровы и играют только потому, что сейчас лимит тоже есть вообще-то и далеко не слабый. Почему-то все сторонники ужесточения про это забывают. Если нынешний не помог вырастить новых Аршавиных, то чем ужесточение-то поможет? Логику нужно включать иногда.
Если такие талантливые Рассказовы, то зачем вообще везти легов, если можно надергать Рассказовых из дубля?
у нас даже руководитель судейского корпуса скандинав... ну почти
Иностранцы разного качества были как 2001, так и в 2011, и в 2021, и сейчас, их уровень примерно одинаков в разные годы.
Мощно. А смысл? =) Ну, Володька...