  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
70

Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»

Быстров: уровень легионеров РПЛ падает.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о легионерах в Мир РПЛ.

«Уровень легионеров в РПЛ падает. Клубы покупают игроков, которые неспособны их усилить. Часто привозят футболистов, которые нигде не котируются, а берут их только из-за того, что они иностранцы.

Это оборачивается для них плохой игрой и вылетом. Многие иностранцы вызывают недоумение. Не понимаю замысел клубов, которые их привозят. В ужесточении лимита есть смысл», – сказал Быстров.

Текущие правила лимита позволяют клубам РПЛ заявлять до 13 иностранцев, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее не раз выступал за ужесточение ограничений на легионеров.

Кто выиграет ЛЧ?37664 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Их берут, потому что они дешевле . Но куда «Володьке» до этого додуматься.
Ответ Axmat Cecenov
Их берут, потому что они дешевле . Но куда «Володьке» до этого додуматься.
Да многие из фнл ничем не хуже и дешевле, для наших топов конечно там мало кого найти, а для условных пари нн, Ахмат,кс и тд легко..... Ну вот кто там из легов прям разрывает?
Ответ Axmat Cecenov
Их берут, потому что они дешевле . Но куда «Володьке» до этого додуматься.
Да-да, все бразильцы и колумбийцы Зенита, Барко, Угальде, Гарсия, Бителло все они прямо дешевле россиян. Хватит пургу уже гнать. Просто на легах проще и больше можно распилить, потому что они типа мировые звёзды. На русского игрока никто не позволит тратит по 15-35 лямов, а на левых легов трать не хочу. Типа они этого стоят (на самом деле нет).
Кого хоть одного взяли, только потому что он иностранец? Я понимаю сейчас повестка ненависти всего иностранного, но бредить уже не нужно
Ответ Дядя ТУРА
Кого хоть одного взяли, только потому что он иностранец? Я понимаю сейчас повестка ненависти всего иностранного, но бредить уже не нужно
Комментарий скрыт
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
А ты совсем не смотришь футбола, да? Хиля привезли в прошлом году, он сейчас второй бомбардир лиги. После Кордобы, но его пораньше привезли. В Динамо Бителло лучший, привезли два года назад. Из Рубина все топы хотят переманить Даку, тоже после начала "движухи" приехал. Спартаку окончательно не скатиться помогают два аргентинца. Зенит без бразильцев вообще развалится.

И тут он затирает про каких-то Рассказовых и Петровых. Рассказовы и Петровы и играют только потому, что сейчас лимит тоже есть вообще-то и далеко не слабый. Почему-то все сторонники ужесточения про это забывают. Если нынешний не помог вырастить новых Аршавиных, то чем ужесточение-то поможет? Логику нужно включать иногда.

Если такие талантливые Рассказовы, то зачем вообще везти легов, если можно надергать Рассказовых из дубля?
А те российские игроки, которые играют они по качеству на каком уровне?
Ответ Ultimat 7
А те российские игроки, которые играют они по качеству на каком уровне?
Ну они хоть свои, считай все леги из низов команд ни чем не лучше наших, боссели какой нибудь раз в пять лет появится более менее, Локо вон почти без легов тащит и ни че, принижаем свое как обычно, мол иностранец, то круто, мол какой нибудь Абелардо звучит круче чем Иванов, а как игрок то может быть хуже
Ответ tankist231
Ну они хоть свои, считай все леги из низов команд ни чем не лучше наших, боссели какой нибудь раз в пять лет появится более менее, Локо вон почти без легов тащит и ни че, принижаем свое как обычно, мол иностранец, то круто, мол какой нибудь Абелардо звучит круче чем Иванов, а как игрок то может быть хуже
Давно ли вы стали за своих топить? Не после того как от вас сбежали всё легионеры, тренер и немецкий менеджер?)))
В ужесточении лимита был бы смысл, если бы уровень наших игроков рос, а он находится на плачевном уровне, что даже второсортные легионеры все равно сильнее
Ответ Юлия Конюхова
В ужесточении лимита был бы смысл, если бы уровень наших игроков рос, а он находится на плачевном уровне, что даже второсортные легионеры все равно сильнее
Как он можно расти с физруками уровня Семака? Там и леги деградируют, а не, что молодые россияне.
Ответ Юлия Конюхова
В ужесточении лимита был бы смысл, если бы уровень наших игроков рос, а он находится на плачевном уровне, что даже второсортные легионеры все равно сильнее
Стоп. Также обычно рассказывают, что уровень местных рядом с легами должен расти - мол поэтому и не нужен лимит. Получается леги по 35 🍋 это пустая трата денег и тупик в развитии?
После четырех голов Кордобы в последнем туре, рассуждения Володьки особенно забавно читать )
да что там игроки...
у нас даже руководитель судейского корпуса скандинав... ну почти
Ответ .ru
да что там игроки... у нас даже руководитель судейского корпуса скандинав... ну почти
Ну и? Чё классно работает, прямо лучше Иванова и Егорова?
Володька, это потому берут иностранцев, потому что наши брёвна с паспортом и кривыми ногами слишком дорогие.
Кто вызывает недоумение у Володьки, имена бы узнать
Иностранцы разного качества были как 2001, так и в 2011, и в 2021, и сейчас, их уровень примерно одинаков в разные годы.
"Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы".
Мощно. А смысл? =) Ну, Володька...
Интересно, сторонники ужесточения лимита вообще понимают, как они глупо выглядят, не умея сложить два плюс два? Все же адекватные помнят, что и сейчас в РПЛ есть лимит на легионеров, причем мощный. Мощнее только в совсем развитых футбольных державах вроде Вьетнама или Ирака. И если нынешний лимит не только не помог открыть новых Аршавиных и Жирковых, но и сделал российских футболистов слабее, то чем ужесточение поможет?
Ответ Алексей Агеев
Интересно, сторонники ужесточения лимита вообще понимают, как они глупо выглядят, не умея сложить два плюс два? Все же адекватные помнят, что и сейчас в РПЛ есть лимит на легионеров, причем мощный. Мощнее только в совсем развитых футбольных державах вроде Вьетнама или Ирака. И если нынешний лимит не только не помог открыть новых Аршавиных и Жирковых, но и сделал российских футболистов слабее, то чем ужесточение поможет?
Предлагаю подискутировать. Я вот считаю, что глупо выглядят те, кто пытается вывести прямую корреляцию между лимитом и уровнем местных футболистов. Эти люди пытаются сделать арефмптическую операцию на уровне 2 + треугольник.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
