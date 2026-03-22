Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»

Быстров: уровень легионеров РПЛ падает.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о легионерах в Мир РПЛ .

«Уровень легионеров в РПЛ падает. Клубы покупают игроков, которые неспособны их усилить. Часто привозят футболистов, которые нигде не котируются, а берут их только из-за того, что они иностранцы.

Это оборачивается для них плохой игрой и вылетом. Многие иностранцы вызывают недоумение. Не понимаю замысел клубов, которые их привозят. В ужесточении лимита есть смысл», – сказал Быстров.

Текущие правила лимита позволяют клубам РПЛ заявлять до 13 иностранцев, при этом на поле одновременно могут находиться не более восьми. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее не раз выступал за ужесточение ограничений на легионеров.