Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»

Гарсия о словах Ди Марии про «Атлетико»: не стоит говорить, находясь вне клуба.

Экс-нападающий «Атлетико» Рауль Гарсия отреагировал на слова Анхеля Ди Марии про клуб.

Ранее бывший полузащитник «Реала», говоря об аргентинцах в команде, заявил : «Атлетико» – довольно странный клуб. Когда дела идут хорошо, они [игроки] тоже в порядке. А потом, я думаю, их внезапно начинают подавлять. Они затухают. Это случается с большинством».

«Я всегда говорю одно и то же: многие говорят о чем-то, не находясь внутри этого. Когда ты не вовлечен, есть много вещей, о которых ты не знаешь.

Проведя столько времени в «Атлетико Мадрид », могу сказать, что это огромный клуб. Клуб, в который я бы вернулся, потому что он предлагает очень многое.

Что касается того, что говорят люди за пределами клуба, ну, как я уже сказал, не стоит придавать этому чрезмерное значение», – отметил Гарсия.