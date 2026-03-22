  • Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
2

Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»

Гарсия о словах Ди Марии про «Атлетико»: не стоит говорить, находясь вне клуба.

Экс-нападающий «Атлетико» Рауль Гарсия отреагировал на слова Анхеля Ди Марии про клуб.

Ранее бывший полузащитник «Реала», говоря об аргентинцах в команде, заявил: «Атлетико» – довольно странный клуб. Когда дела идут хорошо, они [игроки] тоже в порядке. А потом, я думаю, их внезапно начинают подавлять. Они затухают. Это случается с большинством».

«Я всегда говорю одно и то же: многие говорят о чем-то, не находясь внутри этого. Когда ты не вовлечен, есть много вещей, о которых ты не знаешь.

Проведя столько времени в «Атлетико Мадрид», могу сказать, что это огромный клуб. Клуб, в который я бы вернулся, потому что он предлагает очень многое.

Что касается того, что говорят люди за пределами клуба, ну, как я уже сказал, не стоит придавать этому чрезмерное значение», – отметил Гарсия.

Кто выиграет ЛЧ?37362 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Ди Мария видимо открытым текстом уже говорит Альваресу о переходе в Барселону или другой топ клуб Европы
Материалы по теме
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:27
Арбелоа перед «Атлетико»: «Один из лучших матчей для футболистов, болельщиков и тренеров. Симеоне демонстрирует уровень многие годы – честь играть против лучших тренеров мира»
вчера, 13:48
Симеоне перед «Реалом»: «Арбелоа хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. Они будут стремиться к победе во всех турнирах»
вчера, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Гуйе о Кубке Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность между нами»
2 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
4 минуты назад
«Оренбург» – «Спартак». Ливай, Зобнин и Литвинов играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:45
16 минут назад
Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
18 минут назад
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
30 минут назад
Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
35 минут назад
Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
40 минут назадВидео
«Челси» при Боули не набирает 70 очков в АПЛ 4 сезона подряд. За 19 лет при Абрамовиче таких сезонов было всего 4
59 минут назад
Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
сегодня, 08:53
Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»
сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
15 минут назад
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
22 минуты назад
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
52 минуты назад
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 08:35
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
сегодня, 08:21
«Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах
сегодня, 07:57
Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»
сегодня, 07:42
FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем»: «Оставляем за собой право предпринять меры, чтобы виновные были выявлены и наказаны»
сегодня, 07:17
Рекомендуем