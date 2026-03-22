Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о Максиме Глушенкове из «Зенита».
«Вот я сейчас смотрю на Андрея Сергеевича Аршавина. Он же такой, сам по себе. И играл так сам по себе. И реагировал так же. Он так себя ценит и видит. Он самовлюбленный, но понятно, почему.
Глушенков из этой же породы: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво, мне нужен футбол витиеватый».
Титулы? Ну не выиграли сегодня, выиграем завтра. Зарплата падает. Это человек, который не думает о титулах. Есть такие жадные до титулов, как Соболев, который вцепится кому-то в ноги ради титула. А для Макса футбол как удовольствие. Таким футболиста надо только принимать. Что ты можешь с такими футболистами сделать? Хочешь – продай за 6 миллионов. Сейчас объяви о готовности продать – в этот же день его заберут», – сказал Генич.
Да не было у Аршавина ни одного титула в возрасте Глушакова. А у Глушакова титул уже есть, Суперкубок )) В 24 года взял.
Или только со временем в этом разобрался )
Глушенков в 26 лет - победил в ПФЛ, серебро чемпионата, Суперкубок России и один раз в списке 33 лучших игроков чемпионата
Как то так, Костя
Глушенков, кстати, трофей взял раньше Аршавина, в 24 года, Суперкубок. А Аршавин первый трофей взял в 26 лет как раз.