  • Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
47

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о Максиме Глушенкове из «Зенита».

«Вот я сейчас смотрю на Андрея Сергеевича Аршавина. Он же такой, сам по себе. И играл так сам по себе. И реагировал так же. Он так себя ценит и видит. Он самовлюбленный, но понятно, почему.

Глушенков из этой же породы: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво, мне нужен футбол витиеватый».

Титулы? Ну не выиграли сегодня, выиграем завтра. Зарплата падает. Это человек, который не думает о титулах. Есть такие жадные до титулов, как Соболев, который вцепится кому-то в ноги ради титула. А для Макса футбол как удовольствие. Таким футболиста надо только принимать. Что ты можешь с такими футболистами сделать? Хочешь – продай за 6 миллионов. Сейчас объяви о готовности продать – в этот же день его заберут», – сказал Генич.

Сергей Егоров журналист
Аршавин в возрасте Глушенкова уже имел титулы и не один, в т.ч. международные и соответственное признание , а этот.......ну вы понимаете.А Генич , как обычно, в лужу...
На самом деле нет. Аршавин в возрасте Глушенкова только начинал собирать трофеи. Ему в 2007 как раз лет 26 и было вроде. Но это не отменяет того факта, что Аршавин и Глушенков футболисты с разных планет.
//Аршавин в возрасте Глушенкова уже имел титулы и не один// //А Генич , как обычно, в лужу...//

Да не было у Аршавина ни одного титула в возрасте Глушакова. А у Глушакова титул уже есть, Суперкубок )) В 24 года взял.
Аршавин при всей моей нелюбви к нему - умный. А Максимка - дурачок.
Аршавин есть Аршавин, это "наше всё", как говорится. Да и то - в 2004 Аршавина не любил, но считал умным что ли ))
Или только со временем в этом разобрался )
Кратко и ёмко!🔥
... А Генич из какой породы? Приспособленцев, подхалимов, флюгеров.
Лудиков.
Генич всех вертел только не руководство Матч ТВ и Газпром, а так всех😀😀😀
Ну и ещё. Аршавин наслаждался футболом и своими подвигами на поле. Да он был тщеславным эгоистом, да ленивым и талантливым одновременно. Но при этом реализовался, хотя мог бы и больше. А ещё он умнейший человек касательно футбола и околофутбола. А что Глушенков? Не выросший ребенок по уму, периодически гниющий в рпл в своей инфантильности и лени
Но Аршавин говорил про Арсенал , мол они ничего выиграть не могут, нафиг они нужны. Точно из той же?
У Аршавина в 26 лет - золото, серебро и бронза чемпионата России, обладатель Кубка УЕФА, 3 раза входит в 33 лучших игрока чемпионата
Глушенков в 26 лет - победил в ПФЛ, серебро чемпионата, Суперкубок России и один раз в списке 33 лучших игроков чемпионата
Как то так, Костя
А про Соболева это точно?? Жадный до титулов? Может до денег?
Глушенков это новый Кокорин
такой же зажратый тупень!
Ну вот летом 27 человеку, а ничего и не выиграл до сих пор
Пока 26, до лета еще дожить надо. Глядишь, и трофей будет еще в 26 лет.
Глушенков, кстати, трофей взял раньше Аршавина, в 24 года, Суперкубок. А Аршавин первый трофей взял в 26 лет как раз.
На данный момент,Аршавин и Глушенков это как небо и земля и есть большие сомнения,что вообще Макс "дорастет" до уровня Андрея.
