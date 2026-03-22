  Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи осудил действия Марокко в ситуации с Кубком Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола (КАФ) решила присудить победу Марокко в финале Кубка Африки, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

Маккензи подчеркнул, что за решения во время игр отвечают судьи, а не административные чиновники.

Ранее он назвал Сенегал чемпионом Африки и сообщил о готовности ЮАР оказать ему юридическую поддержку.

Министр также осудил действия Марокко и заявил, что ЮАР не позволит ни одной стране «издеваться над африканским футболом или другими 53 ассоциациями-членами КАФ».

Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции после присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Выражаем глубокое возмущение и призываем к независимому расследованию»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Channel Africa
Срочная новость

Сборная Марокко — чемпион мира по футболу 2022 года по решению ФИФА

По решению ФИФА титул чемпиона мира по футболу 2022 года присуждён сборной Марокко.

«Атласские львы» вошли в историю как первая африканская команда, завоевавшая этот престижный трофей. На пути к победе они обыграли, в частности, Бельгию, Хорватию, Испанию и Португалию, продемонстрировав слаженную игру и несгибаемый дух.

Капитан команды Ашраф Хакими прокомментировал: «Эта победа — для всего Марокко и всей Африки. Мы доказали, что вера и единство творят чудеса».

Реакция континента бурна: улицы городов Марокко и других африканских стран заполнили ликующие болельщики, празднующие историческое достижение.

ФИФА официально подтвердила итоги турнира, закрепив за сборной Марокко статус чемпиона мира 2022 года.
Министр спорта, искусства и культуры. Во как!
Ответ Олег Попов
Министр спорта, искусства и культуры. Во как!
Он вообще интересный персонаж !
Нацист , как и положено у них в ЮАР .
Прославился тем , что хотел не позволить индусской девушке , гражданке ЮАР , участвовать в конкурсе Мисс ЮАР ))
Глава «Видада» одобряет присуждение Марокко победы на Кубке Африки: «Если мы хотим сохранить футбол, нужно уважать правила. Сроки вынесения решения разумны»
вчера, 16:26
вчера, 16:26
Министр спорта ЮАР: «Сенегал – чемпион Африки, матчи не выигрываются в залах заседаний. И почему в Марокко так относятся к женщинам? Мы – более крупная страна с более крупной экономикой»
вчера, 11:18
вчера, 11:18
На CAF не давили в вопросе присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Иначе зачем искать юристов по всей Африке – чтобы просто навязать им свой выбор?»
20 марта, 08:53
20 марта, 08:53
Представитель сенегальской федерации о пересмотре итогов Кубка Африки: «Катастрофа! Мне даже стыдно за то, что я африканец. Больше нет смысла приезжать на турнир»
19 марта, 19:41
19 марта, 19:41
