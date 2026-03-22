Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»

Министр спорта ЮАР о Марокко: не позволим никому запугивать страны КАФ.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи осудил действия Марокко в ситуации с Кубком Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола (КАФ) решила присудить победу Марокко в финале Кубка Африки, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

Маккензи подчеркнул, что за решения во время игр отвечают судьи, а не административные чиновники.

Ранее он назвал Сенегал чемпионом Африки и сообщил о готовности ЮАР оказать ему юридическую поддержку.

Министр также осудил действия Марокко и заявил, что ЮАР не позволит ни одной стране «издеваться над африканским футболом или другими 53 ассоциациями-членами КАФ».

