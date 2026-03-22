  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах
3

17-летний хавбек «Динамо» Тимофей Маринкин назвал своих кумиров среди полузащитников.

— Есть кумиры среди коллег по амплуа?

— Из действующих игроков выделю Педри из «Барселоны». В плане работоспособности надо еще отметить Кайседо из «Челси». 

А если брать тех, кто закончил карьеру футболистов, то вся полузащита «Барсы» — Бускетс, Хави и Иньеста. Очень умные игроки. Я анализировал их матчи. И для меня эта тройка — образец того, как надо играть в полузащите. И еще отмечу Тони Крооса, – сказал Маринкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАндрес Иньеста
logoБарселона
logoСерджи Бускетс
logoХави
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoМойсес Кайседо
logoПедри
logoДинамо Москва
logoТони Кроос
logoТимофей Маринкин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Тимоши отменный вкус,надо понаблюдать за его игрой . Может там тоже есть но ки гениальности
Все пятеро выдающиеся игроки, но совершенно разные. Это всё равно что сказать, хочу быть похожим и играть как Герд Мюллер, Ван Бастен, Суарес, Роналду и Кейн.)
Создаётся впечатление, что либо он недостаточно видел игру своих кумиров, либо ещё не определился на кого же хочет равняться.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» за 1.93 или «Атлетико» за 3.80? Смотрите Ла Лигу с БЕТСИТИ
4 минуты назадПромо
Гуйе о Кубке Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность между нами»
9 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
11 минут назад
«Оренбург» – «Спартак». Ливай, Зобнин и Литвинов играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:45
23 минуты назад
Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
25 минут назад
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
37 минут назад
Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
42 минуты назад
Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
47 минут назадВидео
«Челси» при Боули не набирает 70 очков в АПЛ 4 сезона подряд. За 19 лет при Абрамовиче таких сезонов было всего 4
сегодня, 08:58
Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»
сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
3 минуты назадLive
У Кордобы 60 голов за 110 матчей РПЛ. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
6 минут назад
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
17 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
22 минуты назад
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
29 минут назад
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
59 минут назад
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 08:35
Министр спорта ЮАР о Марокко и Кубке Африки: «Мы не позволим никому издеваться над африканским футболом и другими 53 членами КАФ»
сегодня, 08:21
Рекомендуем