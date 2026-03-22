«Бускетс, Хави и Иньеста – образец того, как надо играть в полузащите». Маринкин о кумирах

Маринкин назвал кумиров: Бускетс, Хави и Иньеста.

17-летний хавбек «Динамо» Тимофей Маринкин назвал своих кумиров среди полузащитников.

— Есть кумиры среди коллег по амплуа?

— Из действующих игроков выделю Педри из «Барселоны». В плане работоспособности надо еще отметить Кайседо из «Челси».

А если брать тех, кто закончил карьеру футболистов, то вся полузащита «Барсы» — Бускетс, Хави и Иньеста. Очень умные игроки. Я анализировал их матчи. И для меня эта тройка — образец того, как надо играть в полузащите. И еще отмечу Тони Крооса, – сказал Маринкин.