  Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»
Колыванов о Максиме Петрове: «Выполняет огромный объем работы. Заслужил приглашение в сборную»

Игорь Колыванов считает, что полузащитник «Балтики» Максим Петров заслужил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

— Как вам Петров, который впервые получил вызов в сборную?

— Он интересный футболист, прогрессирует в этом году, и Карпин пригласил его в сборную. Сейчас есть возможность приглашать в сборную игроков, которые раньше не были задействованы. 

Для любого футболиста высшей точкой считается приглашение в национальную сборную. Для любого игрока это всегда большой вызов и огромное счастье. Он заслужил это приглашение. Карпин даст ему шанс проявить себя. Когда ты приезжаешь в сборную, у тебя огромные эмоции, хочется проявить себя, показать, доказать, что ты можешь, и себе, и всем, кто рядом.

— Какие качества можете в нем выделить?

— Он достаточно техничный игрок, разумненький, выполняет огромный объем работы. У него хорошая скорость и короткая, и средняя передачи. Может на фланге взаимодействовать с партнерами, обострять, у него неплохой удар. У него есть все качества, чтобы вырасти в хорошего игрока, — сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
