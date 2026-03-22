FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем»: «Оставляем за собой право предпринять меры, чтобы виновные были выявлены и наказаны»

FFF осудила расизм в адрес Конате в соцсетях после матча с «Галатасараем».

Федерация футбола Франции (FFF) выступила с осуждением расизма в соцсетях в адрес защитника «Ливерпуля » Ибраима Конате после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем » (4:0).

«Федерация футбола Франции самым решительным образом осуждает расистские оскорбления в адрес Конате в соцсетях в последние несколько дней.

Такие ненавистнические высказывания, противоречащие основополагающим ценностям спорта, неприемлемы. Футбол должен оставаться пространством уважения, инклюзивности и единства. Ни один игрок не должен подвергаться подобным нападкам из-за своего происхождения или цвета кожи.

FFF выражает полную поддержку Конате и подтверждает свою полную приверженность борьбе против всех форм дискриминации. Федерация также оставляет за собой право предпринять необходимые меры для того, чтобы виновные были выявлены и наказаны», – говорится в сообщении.