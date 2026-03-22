Силкин о том, как «Динамо» играть с «Зенитом»: «Нужны та же самоотдача, что против ЦСКА и «Спартака», и победа, чтобы претендовать на что‑то в РПЛ»

Силкин высказался перед матчем «Динамо» – «Зенит».

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии сегодняшнего матча бело-голубых с «Зенитом» в РПЛ.

— Сможет ли «Динамо» добиться успеха в матче с «Зенитом»?

— Все зависит от того, что им позволит сделать соперник. Если динамовцы сыграют дисциплинированно и выполнят игровую установку — это одно. Еще нужна удача. 

У «Динамо» все пока неплохо складывается. Несмотря на то, что они уступили «Спартаку» в ответном матче Кубка России, по первой игре можно сказать, что они были на голову сильнее соперника. Если «Динамо» хочет на что‑то претендовать в чемпионате, нужно обыгрывать «Зенит».

Когда все футболисты «Динамо» играют с самоотдачей, все идет очень хорошо. Нужно, чтобы и сейчас была та же самоотдача, что в матчах с ЦСКА (4:1) и «Спартаком» (5:2). И концентрацию терять нельзя. Если бело‑голубые будут ошибаться и привозить себе мячи, то ничего не выйдет, — сказал Силкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Главное для Динамо - забить больше голов, чем будет поставлено пенальти в их ворота.
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Значит забивать нужно не меньше 3-х и желательно в первой половине матча, а то кроме пенальти могут ещё и удаления пойти.
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Динамо забьёт сколько сможет, а вот пеналей судейка поставит сколько надо.
Скажу так у динамо сегодня в сорниках зенит и как минимум один орбитр. и если с зенитом им по силам победить то орбитров обыграть будет сложнее. Удачи динамики вам она сегодня понадобится. хочу посмотреть как в конце чемпионата зенит передвинет празднование 100 летия ещё на один год.
Ответ Виталик Кошеляев
И всё таки Арбитр может, точно, не будет помогать Питеру, так что - за Арбитра!
Ответ Виталик Кошеляев
Почему 1 арбитр, на остальных решили сэкономить?
Если он матч первый со Спартаком смотрел, а не только счёт увидел, то до 60 минуты не было никакого "на голову сильнее", преимущество по игре было у нас, а потом началась череда ошибок и привозов, которыми воспользовались динамовцы и сделали это красиво. Что будет в матче с Зенитом никто не знает, и с учётом того, что он борется за чемпионство, готовится Динамо надо к очень тяжёлой игре, такого пространства как оставляли ЦСКА и Спартак и в помине не будет.
В защите поуже, в атаке пошире. В футболе все уже придумано (с).
Динамо надо с первых минут играть в быстром темпе, прессинг по всему полю, не давать спокойно принимать мяч, Бразильцы не любят когда их постоянно прессингуют, т.е. заставить их бегать без мяча, в противном случае Динамо удачи не видать. Также надо учесть, что в Зените Бразильцы Бариос, Мантуан, Педро, Вендел, ещё те артисты-симулянты, а судьи на их уловки ведутся.
Если судьи не будут помогать Питеру, то Динамо дернит их.
Динамо и так выиграет ,забить побольше и всё.
Надо что бы пенальти не назначили за нахождение игрока Динамо рядом с зенитовцем.
Вот если Динамо и продолжило быть (ментами), а их болельщиком генеральный прокурор, то судьи поостереглись бы помогать Зениту. А так тревога. 😁😜🤷‍♂️
Да трудно будет Динамо , потому что у зенита 12 игроков на поле!!
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
