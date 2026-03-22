Силкин о том, как «Динамо» играть с «Зенитом»: «Нужны та же самоотдача, что против ЦСКА и «Спартака», и победа, чтобы претендовать на что‑то в РПЛ»

Силкин высказался перед матчем «Динамо» – «Зенит».

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии сегодняшнего матча бело-голубых с «Зенитом» в РПЛ .

— Сможет ли «Динамо» добиться успеха в матче с «Зенитом»?

— Все зависит от того, что им позволит сделать соперник. Если динамовцы сыграют дисциплинированно и выполнят игровую установку — это одно. Еще нужна удача.

У «Динамо» все пока неплохо складывается. Несмотря на то, что они уступили «Спартаку » в ответном матче Кубка России, по первой игре можно сказать, что они были на голову сильнее соперника. Если «Динамо » хочет на что‑то претендовать в чемпионате, нужно обыгрывать «Зенит».

Когда все футболисты «Динамо» играют с самоотдачей, все идет очень хорошо. Нужно, чтобы и сейчас была та же самоотдача, что в матчах с ЦСКА (4:1) и «Спартаком» (5:2). И концентрацию терять нельзя. Если бело‑голубые будут ошибаться и привозить себе мячи, то ничего не выйдет, — сказал Силкин.