«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
«Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) в 22-м туре РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Сесар Монтес открыл счет на 6-й минуте. Кевин Аревало забил ответный мяч на 13-й. Александр Руденко вновь вывел «Локо» вперед на 23-й. Зелимхан Бакаев отличился на 26-й, Дмитрий Воробьев – на 28-й. Алексей Батраков забил на 39-й. Родригу Эшковал был удален на 70-й, Николай Комличенко забил 6-й гол «Локомотива» на 72-й ударом со штрафного, однако его отменили после ВАР.
Кто выиграет ЛЧ?40745 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
И всё равно 4 пустил.
Отменять такие голы это бред полный.
