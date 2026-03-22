  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
100

«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили

«Локомотив» забил 5 голов «Акрону».

«Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сесар Монтес открыл счет на 6-й минуте. Кевин Аревало забил ответный мяч на 13-й. Александр Руденко вновь вывел «Локо» вперед на 23-й. Зелимхан Бакаев отличился на 26-й, Дмитрий Воробьев – на 28-й. Алексей Батраков забил на 39-й. Родригу Эшковал был удален на 70-й, Николай Комличенко забил 6-й гол «Локомотива» на 72-й ударом со штрафного, однако его отменили после ВАР.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
22 марта 16:00, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
5 - 1
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Батраков   Салтыков
84’
Пруцев   Вера
79’
Руденко   Чевардин
78’
76’
Болдырев   Роча
72’
Джаковац   Базилевский
70’
Эшковал
Воробьев   Комличенко
63’
Бакаев   Сарвели
62’
46’
Хосонов   Эшковал
46’
Лончар   Джурасович
46’
Неделчару   Кузьмин
2тайм
Перерыв
  Батраков
39’
  Воробьев
28’
  Бакаев
26’
  Руденко
23’
13’
  Аревало
  Монтес
6’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Погостнов, Вера, Комличенко, Веселов, Лантратов, Ньямси, Чевардин, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Сарвели, Мялковский
1тайм
Акрон:
Тереховский, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Лончар, Хосонов, Джаковац, Аревало, Болдырев, Дзюба
Запасные: Марадишвили, Джурасович, Васютин, Роча, Базилевский, Гудиев, Эшковал, Дмитриев, Севикян, Попенков, Кузьмин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСесар Монтес
logoАлександр Руденко 1999
logoЗелимхан Бакаев
logoКевин Аревало
logoДмитрий Воробьев
logoАлексей Батраков
logoНиколай Комличенко
logoРодригу Эшковал
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратаря Акрона жалко (
Ответ Артем Д
Причем ни в одном не виноват и спас уже 3-4 раза.
И всё равно 4 пустил.
Ответ Артем Д
Заколдованный правый от вратаря угол
Локо, пора реабилитироваться за Самару !
Вперёд, Локомотив !🚂 пора набирать очки
Молодцы паровозы, почти все наши пацаны играют.
Вар опять занимается вредительством
Ответ s_kapa
Согласен.
Отменять такие голы это бред полный.
Динамовцы сегодня по сравнению с Локомотивом как мухи сонные ползали, а Гусев заявляет, что победить хотели. Вот сейчас видно, когда пацаны выиграть хотят.
Ответ Seroga
Уровень соперника, как ни крути, разный.
Ответ Олег_Пенза
Не без этого, конечно. Но даже тот же Акрон при счёте 5:1 до конца матча бегал и угрожал воротам Локомотиву с минус одним игроком, а Динамо катало мяч поперёк поля.
Давай Локо! Пора просыпаться! Верю в команду!
Сарвели даже в большинстве на пространстве дважды обрезался. Как иллюстрация всей его карьеры в Локо
Дерби: Бакаев против Бокоева. )))
Браво, Локомотив!
Не останавливайтесь!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
