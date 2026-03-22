  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Лангович о столкновении с Богосавацем: «Минут десять не мог выбросить из головы эту картинку. Как в фильме ужасов»
3

Лангович о столкновении с Богосавацем: «Минут десять не мог выбросить из головы эту картинку. Как в фильме ужасов»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал о столкновении с защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем в матче РПЛ (0:1).

В начале второго тайма Богосавац шел в подкат, а Лангович прокидывал мяч вперед и ударил серба коленом в голову. Богосавац потерял сознание, также у него стала течь кровь изо рта. 

В итоге футболист «Ахмата» пришел в себя и был заменен на 53-й минуте – его увезли с поля на машине скорой помощи. В больнице Богосавацу диагностировали легкое сотрясение и рваную рану верхней губы.

«Самое главное — хочу пожелать здоровья Богосавацу. Очень жаль, что этот эпизод произошел именно с ним. По динамике это был игровой момент: я прокидывал мяч, а он уже шел в подкате, и по инерции мое колено попало ему в челюсть. У меня даже осталась кровь на колене от его губы — очень неприятная ситуация.

Когда повернулся, я увидел, что он лежит без сознания. После матча хотел взять его контакты и связаться с ним — обязательно это сделаю. Никому не пожелаю оказаться на его месте.

Очень тяжело было первые пять‑семь минут. Даже когда момент заигрался, я еще минут десять не мог выбросить из головы эту картинку — она оставалась в голове. Честно, как в фильме ужасов. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Лангович.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМирослав Богосавац
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Лангович
logoтравмы
logoРостов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
К сожалению бывают и более страшные эпизоды. Никогда не смогу забыть столкновение Перхуна и Будунова. Богосавацу здоровья. Хороший игрок.
Ответ Плацкарт Вагоныч
Да какой бы ни был игрок, он человек в первую очередь. Здоровья, конечно!
Ответ Плацкарт Вагоныч
Эпизод был не особо страшным. И казалось, что больше досталось Будунову. За него было страшно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»
вчера, 12:45
«Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму
вчера, 12:43
Защитник «Ахмата» Богосавац о паспорте РФ: «Надо дождаться зимы, когда будет 5 лет, как играю в России. Могу и читать, и писать на русском, все знаю»
20 октября 2025, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Кононов о судействе в РПЛ: «Пусть лучше будут ошибки из-за человеческого фактора, чем этот ВАР и другая работа с ИИ. Думал, эта система станет прорывной, сейчас по-другому смотрю»
13 минут назад
Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы не набирали столько очков с 2016-го, но «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионом Германии. Это лучшая команда в Европе»
25 минут назад
«Реал» за 1.93 или «Атлетико» за 3.80? Смотрите Ла Лигу с БЕТСИТИ
29 минут назадПромо
Гуйе о скандале с Кубком Африки: «Сенегал – чемпион, для нас ничего не меняется. Это попытка разделить Африку, возможно. Я отдам медали Марокко, если это ослабит напряженность между нами»
34 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
36 минут назад
«Оренбург» – «Спартак». Ливай, Зобнин и Литвинов играют. Онлайн-трансляция начнется в 13:45
48 минут назад
Агаларов о пенальти «Зенита»: «Это не 11-метровый. Семак не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было, он тренер команды. Раз считает так, пусть будет»
50 минут назад
Круговой о словах Радимова про атмосферу в ЦСКА: «Полная чушь, у нас все нормально. Все начали лить грязь, когда пошли неудачи»
сегодня, 09:27
Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
сегодня, 09:22
Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
сегодня, 09:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
9 минут назад
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
28 минут назадLive
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
31 минуту назад
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
47 минут назад
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
54 минуты назад
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
сегодня, 09:05
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 08:35
Рекомендуем