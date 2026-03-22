Лангович о столкновении с Богосавацем: «Минут десять не мог выбросить из головы эту картинку. Как в фильме ужасов»

Лангович о столкновении с Богосавацем: как в фильме ужасов.

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал о столкновении с защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем в матче РПЛ (0:1).

В начале второго тайма Богосавац шел в подкат, а Лангович прокидывал мяч вперед и ударил серба коленом в голову. Богосавац потерял сознание, также у него стала течь кровь изо рта.

В итоге футболист «Ахмата» пришел в себя и был заменен на 53-й минуте – его увезли с поля на машине скорой помощи. В больнице Богосавацу диагностировали легкое сотрясение и рваную рану верхней губы.

«Самое главное — хочу пожелать здоровья Богосавацу. Очень жаль, что этот эпизод произошел именно с ним. По динамике это был игровой момент: я прокидывал мяч, а он уже шел в подкате, и по инерции мое колено попало ему в челюсть. У меня даже осталась кровь на колене от его губы — очень неприятная ситуация.

Когда повернулся, я увидел, что он лежит без сознания. После матча хотел взять его контакты и связаться с ним — обязательно это сделаю. Никому не пожелаю оказаться на его месте.

Очень тяжело было первые пять‑семь минут. Даже когда момент заигрался, я еще минут десять не мог выбросить из головы эту картинку — она оставалась в голове. Честно, как в фильме ужасов. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Лангович.