201

«Оренбург» – «Спартак». 0:2 – Литвинов и Ливай забили! Онлайн-трансляция

«Оренбург» принимает «Спартак».

«Оренбург» принимает «Спартак» в 22-м туре РПЛ.

Матч проодит на стадионе «Газовик».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ливай Гарсия открыл счет на 18-й минуте. Руслан Литвинов забил на 25-й.

Матч в прямом эфире показывает «Матч Премьер».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
22 марта 10:45, Газовик
Оренбург
Второй тайм
0 - 2
Спартак
88’
Умяров   Мартинс Перейра
88’
Маркиньос   Полех
Пуэбла   Голыбин
83’
82’
Барко   Рябчук
82’
Жедсон Фернандеш   Солари
Савельев   Гузина
78’
Кейрос   Куль
78’
Гюрлюк   Эль Махрауи
69’
61’
Гарсия   Угальде
Аванесян   Болотов
46’
2тайм
Перерыв
39’
Маркиньос
Аванесян
39’
25’
  Литвинов
17’
  Гарсия
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Аванесян, Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Савельев
Запасные: Куль, Голыбин, Квеквескири, Татаев, Поройков, Ценов, Болотов, Жезус, Гузина, Эль Махрауи, Рудаков, Касимов
1тайм
Спартак:
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Гарсия
Запасные: Солари, Угальде, Полех, Довбня, Рябчук, Мартинс Перейра, Сорокин, Помазун, Заболотный, Массалыга
Барко,это украшение нашего чемпионата.Независимо от пристрастий к командам.Такое чувство,он ищет самый не стандартный ход и получает от этого кайф.И его работа корпусом это космос.Да, бывает обрезает и не хватает физики,но за такими игроками очень приятно смотреть.
У барко самая большая проблема в том, что он часто с мячом тупо тянет. У него и техника есть, и фантазия, но иной раз он получает мяч и вроде вариант под забегание есть, и еще что-нибудь, а он просто тянет и тянет и в итоге всех свободных закрывают. Я не знаю с чем это связано, но иногда этот изъян в его игре просто бесит.
Так и есть,но мое мнение,он просто получает удовольствие от игры,когда мяч у него.Да,есть команда и спортивный/рабочий интерес,но он как ребенок,которому дают самый вкусный эклер из кондитереской и с ним не хочется делиться.Причем он не халтурит ни на сантиметре поля,что и подкупает.
На Чемпионате сразу состав можно глянуть. На Спортсе же первые полчаса можно только на несколько фамилий в заголовке смотреть...
от груди мяч в руку отскочил. комментатор хорошо отражает уровень нашего футбола своим возмущением по поводу отсутствия пенальти. у нас все сферы футбольные в очке - от руководства лиги до комментаторов
Это же газовый холдинг.)))
Ву играет чисто как пацаны во дворе в детстве - от ворот до ворот, беги всей толпой к мячу ))
Если бы играл как во дворе, то сидел бы на лавке
Уверен, что это задание Тренера
Втроём что ли играют?
Максименко решил показать, сто умеет играть на выходе? Не надо, пожалуйста. Уже увидели...)))
Ну да, все кроме Джику услышали, но даже тут виноват оказался Максименко. Что же будешь делать
Я про удар в перекладину. Не видел?))
Что не могут бичи делают спартачи
Полундра!!! Казарцев на ВАР!
