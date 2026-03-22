Йылдыз – 1-й легионер «Ювентуса» с 10 голами в сезоне Серии А в возрасте до 21 года

Хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счет в матче с «Сассуоло» (1:1).

20-летний турок стал первым в истории туринского клуба легионером, забившим 10 голов в сезоне Серии А в возрасте до 21 года.

Если учитывать и итальянцев, то Йылдыз стал седьмым игроком «Ювентуса» по этому показателю.

Последним футболистом «старой синьоры», забившим не менее 10 голов в сезоне Серии А в возрасте до 21 года, был Роберто Беттега (13 мячей в чемпионате-1970/71).