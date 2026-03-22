Осинькин про 0:4 от «Балтики»: «После третьего гола уже было сложно отыграться. У «Сочи» не хватает в комплекте защитников»

Осинькин про 0:4 от «Балтики»: у «Сочи» не хватает в комплекте защитников.

— Вы сделали несколько замен во втором тайме. Выпустили игроков атаки, но получается, что они не сильно повлияли на игру?

— Да. Первая замена вынужденная, Волков. У нас сейчас не хватает в комплекте защитников. Плюс не знаю, насколько удаление Заики [в добавленное время] правильное, потому что показалось, что мяч подбирал вратарь, а не играл футболист хозяев.

То, что группа атаки… Это уже все‑таки концовка, хотелось вернуться в игру. Где‑то прям в этот момент случился третий гол, и после него уже отыграться было невероятно сложно, — сказал Осинькин.