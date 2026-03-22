Черчесов об 1:0 с «Ростовом»: «Ахмат» выиграл непростой матч. Были огрехи, но на таком поле и соперник ошибался»

Черчесов об 1:0 с «Ростовом»: «Ахмат» выиграл непростой матч.

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил победу над «Ростовом» (1:0) в РПЛ.

«Рады, что выиграли непростой матч. Мы готовились, если бы подошли к матчу неправильно, то сегодня не взяли бы три очка. Рад, что ребята выполнили установку. Были огрехи и ошибки, но на таком поле и соперник ошибался. Болельщик нас поддержал, хотя их было не так много, как хотелось.

Когда тренер выпускает третьего защитника, то это сигнал, что мы хотим отбиваться. Отбиваться мы не хотели, но другое дело, что они выпустили трех высоких игроков. Нам нужно было все это сдерживать, потому что футбола как такового с их стороны не стало. Были длинные забросы в штрафную, нам там нужно было уравнять силы», — сказал Черчесов.