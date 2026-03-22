Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «Ланс» поджимает, поэтому «ПСЖ» обязательно надо было выиграть. Рад за Дро, в 18 лет забить свой первый гол – это важно»

Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «ПСЖ» надо было обязательно выиграть, «Ланс» поджимает.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Ниццей» (4:0) в 27-м туре Лиги 1.

«Было тяжело. Каждый раз, когда мы играем здесь, матчи получаются сложными. Сегодня мы были очень точны.

Трудно играть после Лиги чемпионов, где естественно испытываешь эмоциональный подъем. «Ланс » поджимает, поэтому для нас было обязательно выиграть.

Есть много игроков, которые не получают много игрового времени, но сегодня воспользовались шансом – как Бералдо , Дро. Я доволен. Радость по поводу гола Дро? В 18 лет забить свой первый гол – это важно. Я очень рад.

Такие победы укрепляют командные связи. Сейчас ключевой момент, самый важный, потому что это время превращать усилия в трофеи. Это последняя пауза на матчи сборных перед чемпионатом мира, но для команды будет важно, как мы вернемся после нее. Я буду ждать возвращения игроков», – сказал Энрике в эфире Ligue 1+.

«ПСЖ » идет на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея 60 очков и матч в запасе. Идущий следом «Ланс» отстает на 1 балл, сыграв на матч больше.