  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «Ланс» поджимает, поэтому «ПСЖ» обязательно надо было выиграть. Рад за Дро, в 18 лет забить свой первый гол – это важно»
0

Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «Ланс» поджимает, поэтому «ПСЖ» обязательно надо было выиграть. Рад за Дро, в 18 лет забить свой первый гол – это важно»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Ниццей» (4:0) в 27-м туре Лиги 1. 

«Было тяжело. Каждый раз, когда мы играем здесь, матчи получаются сложными. Сегодня мы были очень точны.

Трудно играть после Лиги чемпионов, где естественно испытываешь эмоциональный подъем. «Ланс» поджимает, поэтому для нас было обязательно выиграть.

Есть много игроков, которые не получают много игрового времени, но сегодня воспользовались шансом – как Бералдо, Дро. Я доволен. Радость по поводу гола Дро? В 18 лет забить свой первый гол – это важно. Я очень рад.

Такие победы укрепляют командные связи. Сейчас ключевой момент, самый важный, потому что это время превращать усилия в трофеи. Это последняя пауза на матчи сборных перед чемпионатом мира, но для команды будет важно, как мы вернемся после нее. Я буду ждать возвращения игроков», – сказал Энрике в эфире Ligue 1+.

«ПСЖ» идет на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея 60 очков и матч в запасе. Идущий следом «Ланс» отстает на 1 балл, сыграв на матч больше. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoДро Фернандес
logoЛанс
logoЛуис Энрике
logoНицца
logoлига 1 Франция
logoЛукас Бералдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:2. Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1, имея игру в запасе
вчера, 22:07
Сафонов провел второй сухой матч подряд – «Ницца» нанесла 1 удар в створ ворот Матвея. У россиянина 14 игр на ноль за два сезона в «ПСЖ»
вчера, 22:02
Дро забил первый гол за «ПСЖ» – «Ницце» с паса Дембеле. Оба из «Барсы» перешли в парижский клуб
вчера, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем