Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости, у Консейсау только в 1-м тайме было 6 моментов, где он выбирал неверный вариант. Мы разочарованы результатом»

Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти выразил разочарование после ничьей с «Сассуоло » в 30-м туре Серии А (1:1)

«Когда играешь с четырьмя защитниками, нужно растягивать игру, создавать ситуации один в один. Я постоянно говорил им искать Йылдыза и Консейсау, потому что «Сассуоло» был прижат к своей штрафной.

Если играешь через центр и теряешь мяч, его сложно вернуть. Если теряешь на фланге – можно остановить контратаку и быстро вернуть владение. Но мы принимали решения, за которые в итоге поплатились: слишком часто делали неправильный выбор, не хватало зрелости.

Мы пропустили ответный гол, создали довольно много ситуаций, похожих на ту, в которой забил «Сассуоло» – у нас было как минимум 10 таких моментов, но нам не хватало скорости, и мы принимали не самые разумные решения.

При этом были и удачные решения в эпизоде с голом: Перин сразу отправил мяч вперед на правый фланг после углового «Сассуоло», где Консейсау сделал передачу назад на Йылдыза .

Перин и Консейсау приняли правильные решения, но у Консейсау только в первом тайме было еще шесть таких ситуаций, где он выбирал неверный вариант – либо плохо бил, либо отдавал на Калулу, который не сумел замкнуть у дальней штанги. Когда ты не реализуешь свои моменты, рано или поздно за это платишь.

С учетом созданных моментов и того, как мы шли вперед до самого конца, думаю, если бы мы выиграли, это было бы заслуженно. Мы очень разочарованы результатом, но все равно должны сохранять улыбку, потому что создали так много моментов, чтобы выиграть. Нужно принять этот результат. Во втором тайме были и хорошие моменты, хотя мы двигали мяч довольно медленно», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.