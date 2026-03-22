  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости, у Консейсау только в 1-м тайме было 6 моментов, где он выбирал неверный вариант. Мы разочарованы результатом»
34

Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости, у Консейсау только в 1-м тайме было 6 моментов, где он выбирал неверный вариант. Мы разочарованы результатом»

Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти выразил разочарование после ничьей с «Сассуоло» в 30-м туре Серии А (1:1)

«Когда играешь с четырьмя защитниками, нужно растягивать игру, создавать ситуации один в один. Я постоянно говорил им искать Йылдыза и Консейсау, потому что «Сассуоло» был прижат к своей штрафной.

Если играешь через центр и теряешь мяч, его сложно вернуть. Если теряешь на фланге – можно остановить контратаку и быстро вернуть владение. Но мы принимали решения, за которые в итоге поплатились: слишком часто делали неправильный выбор, не хватало зрелости.

Мы пропустили ответный гол, создали довольно много ситуаций, похожих на ту, в которой забил «Сассуоло» – у нас было как минимум 10 таких моментов, но нам не хватало скорости, и мы принимали не самые разумные решения.

При этом были и удачные решения в эпизоде с голом: Перин сразу отправил мяч вперед на правый фланг после углового «Сассуоло», где Консейсау сделал передачу назад на Йылдыза.

Перин и Консейсау приняли правильные решения, но у Консейсау только в первом тайме было еще шесть таких ситуаций, где он выбирал неверный вариант – либо плохо бил, либо отдавал на Калулу, который не сумел замкнуть у дальней штанги. Когда ты не реализуешь свои моменты, рано или поздно за это платишь.

С учетом созданных моментов и того, как мы шли вперед до самого конца, думаю, если бы мы выиграли, это было бы заслуженно. Мы очень разочарованы результатом, но все равно должны сохранять улыбку, потому что создали так много моментов, чтобы выиграть. Нужно принять этот результат. Во втором тайме были и хорошие моменты, хотя мы двигали мяч довольно медленно», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia. 

Кто выиграет ЛЧ?39624 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoМаттиа Перин
logoФрансишку Консейсау
logoЛучано Спаллетти
logoСассуоло
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoПьер Калулу
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Шико страшно тупой, ни паса, ни навеса точного сделать не может. Удара нет. В моменте, когда нужно тупо пробить и перед тобой вратарь, обязательно нужно найти защитника и обыграть его постараться, потом только сделать удар.
Ответ JuVero
Шико страшно тупой, ни паса, ни навеса точного сделать не может. Удара нет. В моменте, когда нужно тупо пробить и перед тобой вратарь, обязательно нужно найти защитника и обыграть его постараться, потом только сделать удар.
Он настырный, да, но не видит партнеров. Сегодня в центре вместо паса в зону, где стоял партнер, пошел туда в обводку и потерял мяч. Очень часто передерживает мяч, партнеры не поймут что он хочет сделать. У него перекос в сторону обводок, а не пасов. Я помню Дель Пьеро тоже терял матч в каждом матч при попытке обводок, но больше пасовал на команду и это делало его обводки непредсказуемыми. Шико читают, в Италии оборонцы быстро к игрокам адаптируются.
Ответ JuVero
Шико страшно тупой, ни паса, ни навеса точного сделать не может. Удара нет. В моменте, когда нужно тупо пробить и перед тобой вратарь, обязательно нужно найти защитника и обыграть его постараться, потом только сделать удар.
Он настырный, да, но не видит партнеров. Сегодня в центре вместо паса в зону, где стоял партнер, пошел туда в обводку и потерял мяч. Очень часто передерживает мяч, партнеры не поймут что он хочет сделать. У него перекос в сторону обводок, а не пасов. Я помню Дель Пьеро тоже терял матч в каждом матч при попытке обводок, но больше пасовал на команду и это делало его обводки непредсказуемыми. Шико читают, в Италии оборонцы быстро к игрокам адаптируются.
На мой взгляд важно,что Консейсау эти моменты создавал.
Ответ laudrup
На мой взгляд важно,что Консейсау эти моменты создавал.
Это да. Но ещё важнее голы, а они по-прежнему очень трудно родятся после его забегов с обыгрышем двух-трёх соперников.
Ответ д к.не.
Это да. Но ещё важнее голы, а они по-прежнему очень трудно родятся после его забегов с обыгрышем двух-трёх соперников.
Кто ещё в Юве, кроме него и Йилдыза может обыграть один в один пару-тройку соперников?
Он может придумать голевой момент, практически из ничего!
Понятно, пока есть неправильные решения , он молодой, но меня удивляет, когда ругают за ошибки в атаке! Будет лучше, если он будет тупо навешивать или пасовать назад? Таких в Юве пол состава.
Кто мешал Калулу забить после паса Шико?
На мой взгляд, они с турком самые важные игроки для Юве на ближайшие годы.
Уже в который раз Спаллети, наезжает на Шико, единственного, кто создаёт моменты в последних матчах 6-ти. Пусть продаст Шико в другую команду и играет с Жегровой на фланге, к которому у него нет претензий ...И Лолетели великолепен был вчера, прям Влахович и Милик были отличной заменой для такой игры, один - год не играл, второй чю- три года ... А виноват во всем конечно же Шико!
Ответ Alex Ostapenko
Уже в который раз Спаллети, наезжает на Шико, единственного, кто создаёт моменты в последних матчах 6-ти. Пусть продаст Шико в другую команду и играет с Жегровой на фланге, к которому у него нет претензий ...И Лолетели великолепен был вчера, прям Влахович и Милик были отличной заменой для такой игры, один - год не играл, второй чю- три года ... А виноват во всем конечно же Шико!
Локателли без удара, со средним пасом и без менталки. Бесхребетный капитан.
Ответ Alex Ostapenko
Уже в который раз Спаллети, наезжает на Шико, единственного, кто создаёт моменты в последних матчах 6-ти. Пусть продаст Шико в другую команду и играет с Жегровой на фланге, к которому у него нет претензий ...И Лолетели великолепен был вчера, прям Влахович и Милик были отличной заменой для такой игры, один - год не играл, второй чю- три года ... А виноват во всем конечно же Шико!
Да это не наезд, а констатация факта. Матч можно было закрывать в первые полчаса. Причём не только этот. Ну есть у Консейсау такое, что сначала протащит, а потом начинает возить вместо завершения. Будут работать, какие у них варианты. Хорошо, что моменты есть. Плохо, что нет голов. Это Спаллетти и сказал.
Едва ли во всем виноват Консейсау. Да ежели и так, так ставь сразу Миретти.
Как по мне, проблема одна - нет настоящего киллера впереди. Моментов полно, а завершать Йылдызу? Коло- Муани и кто-то еще, тот же Ретеги
Ответ vadgus
Едва ли во всем виноват Консейсау. Да ежели и так, так ставь сразу Миретти. Как по мне, проблема одна - нет настоящего киллера впереди. Моментов полно, а завершать Йылдызу? Коло- Муани и кто-то еще, тот же Ретеги
Сейчас Влахович наберёт кондиции и доиграют сезон с ним, думаю. Бога – это от безысходности, скорее. Дэвид только гоняет без толку по 10 км. Опенда (его ещё и выкупать🤦🏻‍♂️) – вообще не понять, что делает. Маккенни и так забил больше среднего. Почему не пробует Копмейнерса, как в Стамбуле – это вопрос. Но, наверно, уже не актуальный.
Консейсау как по мне хорош выпускать под уставшего соперника
Читайте новости футбола в любимой соцсети
