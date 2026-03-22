  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоржиньо о певице Чаппелл Рон: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика»
Фото
31

Жоржиньо публично раскритиковал певицу Чаппелл Рон.

Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо написал пост, в котором обвинил 28-летнюю американскую певицу и обладательницу премии «Грэмми-2025» в категории «Лучший новый артист» Чаппелл Рон в грубом поведении по отношению к его 11-летней дочери в ресторане отеля.

«Сегодня я и моя семья пережили очень неприятную ситуацию. Моя жена Кэт Кавелли сейчас находится в Сан-Паулу на Lollapalooza Brasil (музыкальный фестиваль – Спортс’‘). Сегодня утром моя дочь проснулась невероятно воодушевленной – она даже сделала плакат, потому что была счастлива увидеть артистку, которой она очень восхищается… Или восхищалась. Чаппелл Рон. 

По совпадению, они остановились в том же отеле, что и эта артистка. Во время завтрака певица прошла мимо их столика. Моя дочь, как любой ребенок, узнала ее, обрадовалась и просто хотела убедиться, что это действительно она. И самое главное – она даже не подходила к ней. Она просто прошла мимо столика, посмотрела, чтобы убедиться, что это она, улыбнулась и вернулась к маме. Она ничего не сказала и ничего не просила.

То, что произошло потом, было совершенно несоразмерным. К их столику подошел крупный охранник, пока они все еще завтракали, и начал крайне агрессивно разговаривать с моей женой и дочерью, говоря, что она не должна позволять моей дочери «проявлять неуважение» или «доставать» других людей. Честно говоря, я не понимаю, в какой момент простой проход мимо столика и взгляд на человека можно считать преследованием.

Он даже сказал, что подаст жалобу на отель, в то время как моя 11-летняя дочь сидела там в слезах. Моя дочь была сильно потрясена и долго плакала.

Я много лет живу в мире футбола, публичности и известных людей, и прекрасно понимаю, что такое уважение и личные границы. То, что произошло, к этому не относится. Это был просто ребенок, восхищающийся кем-то.

Печально видеть такое отношение со стороны тех, кто должен понимать важность фанатов. В конце концов, именно они все это создают. Искренне надеюсь, что это станет поводом для размышлений. Никто не должен через такое проходить, особенно ребенок.

БЕЗ СВОИХ ФАНАТОВ ВЫ НИЧТО. И ФАНАТАМ – ОНА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕЙ ЛЮБВИ», – написал бывший футболист «Челси» и «Арсенала» Жоржиньо.

Фото: instagram.com/chappellroan

Кто выиграет ЛЧ?37180 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Жоржиньо
logoАрсенал
logoЧелси
музыка
logoЖоржиньо
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
logoФламенго
соцсети
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль что дело не в Кофемании было. Там хоть камеры есть и можно увидеть кто просто мимо прошёл, а кто стулом дал по башке.
Ответ Евгений Сидоров
Ну Смолова-то наличие камер не остановило же☝️
Ответ Евгений Сидоров
Сталина на них нет или хотя бы Колоскова !
Что это за Пеннивайз на фото:)
Ответ rigobersong
😂
Сжечь ведьму)Бггг
Ответ Бестрофеник 2024
- Но она такая красивая!!!
- Хорошо, НО ПОТОМ СЖЕЧЬ!!!
Неудивительно, что девочка заплакала, увидев монстра, который на фото.
Безумный Шляпник из Алисы.
Как перевидеть её фото?) Без негатива - она страшная!
Ответ Дмитрий
Ты хотел сказать развидеть ?
Ответ Дмитрий
Это безызбежно
какая страшная гадость,Филька Киркоров красивее
Жоржиньо прав на все 💯
Мэрилин Мэнсон так хотел скрыться от общественности под новой личиной, а из-за недальновидного охранника уже не получится…
Уже забыл, что был такой футболист, а он чуть ЗМ не получил
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем