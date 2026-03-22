Жоржиньо о певице Чаппелл Рон: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика»

Жоржиньо публично раскритиковал певицу Чаппелл Рон.

Полузащитник «Фламенго » Жоржиньо написал пост, в котором обвинил 28-летнюю американскую певицу и обладательницу премии «Грэмми-2025» в категории «Лучший новый артист» Чаппелл Рон в грубом поведении по отношению к его 11-летней дочери в ресторане отеля.

«Сегодня я и моя семья пережили очень неприятную ситуацию. Моя жена Кэт Кавелли сейчас находится в Сан-Паулу на Lollapalooza Brasil (музыкальный фестиваль – Спортс’‘). Сегодня утром моя дочь проснулась невероятно воодушевленной – она даже сделала плакат, потому что была счастлива увидеть артистку, которой она очень восхищается… Или восхищалась. Чаппелл Рон.

По совпадению, они остановились в том же отеле, что и эта артистка. Во время завтрака певица прошла мимо их столика. Моя дочь, как любой ребенок, узнала ее, обрадовалась и просто хотела убедиться, что это действительно она. И самое главное – она даже не подходила к ней. Она просто прошла мимо столика, посмотрела, чтобы убедиться, что это она, улыбнулась и вернулась к маме. Она ничего не сказала и ничего не просила.

То, что произошло потом, было совершенно несоразмерным. К их столику подошел крупный охранник, пока они все еще завтракали, и начал крайне агрессивно разговаривать с моей женой и дочерью, говоря, что она не должна позволять моей дочери «проявлять неуважение» или «доставать» других людей. Честно говоря, я не понимаю, в какой момент простой проход мимо столика и взгляд на человека можно считать преследованием.

Он даже сказал, что подаст жалобу на отель, в то время как моя 11-летняя дочь сидела там в слезах. Моя дочь была сильно потрясена и долго плакала.

Я много лет живу в мире футбола, публичности и известных людей, и прекрасно понимаю, что такое уважение и личные границы. То, что произошло, к этому не относится. Это был просто ребенок, восхищающийся кем-то.

Печально видеть такое отношение со стороны тех, кто должен понимать важность фанатов. В конце концов, именно они все это создают. Искренне надеюсь, что это станет поводом для размышлений. Никто не должен через такое проходить, особенно ребенок.

БЕЗ СВОИХ ФАНАТОВ ВЫ НИЧТО. И ФАНАТАМ – ОНА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕЙ ЛЮБВИ», – написал бывший футболист «Челси » и «Арсенала » Жоржиньо.

