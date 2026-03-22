Колосков об СССР: «Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающийся руководитель»

Колосков об СССР: его критикуют те, кто не жил в то время.

Председатель Федерации футбола СССР в 1990-1991 годах, первый президент Российского футбольного союза (РФС) в 1992–2005 годах Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями о советском времени.

«СССР критикуют те, кто не жил в то время. Они ничего не знают, поэтому и критикуют. Мы во времена Советского Союза не просто жили, а выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом считался деликатесом. Но тем не менее жили и радовались, что закончилась война, что мы победили и разгромили фашизм, что у нас во главе страны выдающийся руководитель.

Все работали. Я с 5 лет помогал матери, которая была дворником, убирать дворы и чистить снег. Потом пошел после школы на работу, понимая, что путь у меня один – только в армию. И все поколение так жило. Мы жили примерно в одинаковых условиях – в бараках, а потом стало немножко полегче и получше. Каждый год снижались цены. Мы ждали апреля, чтобы вышло постановление правительства о снижении цен.

Во времена СССР были и потрясающие демонстрации – не пропускал ни одну. Всю страну касалось вдохновение, когда началось строительство БАМа, потом была целина, Гагарин, космос, барды, песни и фантастические поэты, которых была тогда целая плеяда. Все жили примерно одинаково, но тогда был потрясающий энтузиазм и доверие.

Конечно, в СССР было и много недостатков: процветал бандитизм, особенно в ранние послевоенные годы. Но все равно было сплоченное общество. Не было разделения. С удовольствием вспоминаю то время. Жизнь в СССР была относительно предсказуема: понятно, что каждый хозяин своей жизни, но кому что на роду было написано, тот мог эту свою мечту осуществить.

С большой ностальгией вспоминаю эти замечательные и красивые времена. Сейчас не хватает советской искренности и энтузиазма. Не хватает чисто человеческого и простого общения.

Конечно, нельзя вернуться к тому времени. Помню, как мать отправляла меня в 6 лет к отцу в единственную на все Измайлово пивную, где после работы собирались и разговаривали бойцы, победившие Гитлера. Я не призываю к рюмочным и всяким пивным. То время – ностальгируй, не ностальгируй – не вернешь. Сейчас другое время», – сказал 84-летний Колосков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Этих старых паразитов послушать, так не страна, а сказка была)
"..критикуют те, кто не жил в то время." Таким опусом любой режим и любое государство оправдать можно.
Мы только надеемся , что победим фашизм,честно говоря нет у нас столько надежд на светлое будущее
Звучит как довольно жалкое существование
Колосков хотя бы добился, чтоб вместо исчезнувшей сборной СССР, прошедшей отбор, на Евро взяли непонятную сборную СНГ.
А нынешние спортивные чиновники беспомощно смотрели как сборную выкинули и ничего сделать не могут.
