«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:2. Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1, имея игру в запасе

«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд, общий счет – 12:2.

Сегодня команда Луиса Энрике разгромила «Ниццу» (4:0) в 27-м туре Лиги 1. Перед этим были две крупные победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2, 3:0).

«ПСЖ» идет на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея 60 очков и матч в запасе. Идущий следом «Ланс » отстает на 1 балл, сыграв на матч больше.