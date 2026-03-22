Дро забил первый гол за «ПСЖ» – «Ницце» с паса Дембеле. Оба из «Барсы» перешли в парижский клуб
Атакующий полузащитник Дро Фернандес забил первый гол за «ПСЖ».
Испанец отличился в игре с «Ниццей» (4:0) в 27-м туре Лиги 1.
Дро стал игроком «ПСЖ» минувшей зимой, перейдя из «Барселоны» после выплаты отступных. Примечательно, что ассистировал ему Усман Дембеле, также пришедший из «Барсы» после выплаты парижанами его клаусулы в 2023 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
