Сафонов провел второй сухой матч подряд – «Ницца» нанесла 1 удар в створ ворот Матвея. У россиянина 14 игр на ноль за два сезона в «ПСЖ»

Матвей Сафонов не пропустил от «Ниццы».

Матвей Сафонов провел второй подряд матч в составе «ПСЖ ».

Российский вратарь принял участие в матче против «Ниццы» в 27-м туре Лиги 1 (4:0). Ранее он не пропустил ни одного гола от «Челси» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Сегодня в створ ворот Сафонова был нанесен один удар.

Матвей выступает за «ПСЖ» с сезона-2024/25. В 33 матчах за парижский клуб он пропустил 30 мячей и 14 раз сыграл на ноль.