Сафонов провел второй сухой матч подряд – «Ницца» нанесла 1 удар в створ ворот Матвея. У россиянина 14 игр на ноль за два сезона в «ПСЖ»
Матвей Сафонов не пропустил от «Ниццы».
Матвей Сафонов провел второй подряд матч в составе «ПСЖ».
Российский вратарь принял участие в матче против «Ниццы» в 27-м туре Лиги 1 (4:0). Ранее он не пропустил ни одного гола от «Челси» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).
Сегодня в створ ворот Сафонова был нанесен один удар.
Матвей выступает за «ПСЖ» с сезона-2024/25. В 33 матчах за парижский клуб он пропустил 30 мячей и 14 раз сыграл на ноль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Вообще без работы, конечно, но это забудется, а в статистику сухарь пойдёт, круто
Благо сегодня за Забрным подчищали, под прессингом передачи совсем не может дать.
там забавный бегал а когда это тело или пачо нулей обычно можно не ждать
Не замерз бы, впереди всё очень важно.
