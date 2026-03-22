«Бенфика» Моуринью не проигрывает в чемпионате 23 матча подряд. Сегодня – 3:0 с «Виторией»

«Бенфика» не проигрывает в чемпионате при Моуринью – с сентября.

«Бенфика» по-прежнему идет без поражений в чемпионате Португалии.

В 27-м туре команда Жозе Моуринью обыграла «Виторию Гамараэш» со счетом 3:0. Португалец возглавил «орлов» после 4 туров. При нем у команды 16 побед и 7 ничьих в лиге.

«Бенфика » с 65 очками идет на втором месте, отставая от «Порту», у которого игра в запасе, на 4 балла. «Спортинг », проведший на две игры меньше идет третьим, отставая от «Бенфики» на 3 очка.