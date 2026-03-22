  «Бенфика» Моуринью не проигрывает в чемпионате 23 матча подряд. Сегодня – 3:0 с «Виторией»
«Бенфика» Моуринью не проигрывает в чемпионате 23 матча подряд. Сегодня – 3:0 с «Виторией»

«Бенфика» не проигрывает в чемпионате при Моуринью – с сентября.

«Бенфика» по-прежнему идет без поражений в чемпионате Португалии. 

В 27-м туре команда Жозе Моуринью обыграла «Виторию Гамараэш» со счетом 3:0. Португалец возглавил «орлов» после 4 туров. При нем у команды 16 побед и 7 ничьих в лиге.

«Бенфика» с 65 очками идет на втором месте, отставая от «Порту», у которого игра в запасе, на 4 балла. «Спортинг», проведший на две игры меньше идет третьим, отставая от «Бенфики» на 3 очка. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Ну, конечно, когда там установка добавлять по 10+ минут, пока Бенфика/Спортинг/Порту хотя бы не сравняют🤣
Рекомендуем
Главные новости
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
16 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
18 минут назадLive
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
20 минут назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
31 минуту назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
34 минуты назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
46 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
48 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
49 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
54 минуты назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
4 минуты назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
19 минут назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
30 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
41 минуту назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
49 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Рекомендуем