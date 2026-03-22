У «Ювентуса» 3 ничьих, 2 поражения и 2 победы в 7 последних матчах Серии А. Сегодня – 1:1 с «Сассуоло»
Сегодня команда Лучано Спаллетти поделила очки с «Сассуоло» в 30-м туре чемпионата Италии – 1:1.
В семи последних играх национального первенства туринцы одержали две победы – над «Пизой» (4:0) и «Удинезе» (1:0). Также на этом отрезке они трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В данный момент «бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Обладатель премии зрительских симпатий Спаллетти не может ошибаться в выборе состава и плохо читать игру.
Главное - много атакуем.
После замен, когда вышел Трупмайнерс и Миретти, мы потратили более 10 минут игрового времени впустую, когда Йылдыз был переведен играть ложную 9, а Бога ушел налево, мы ничего не создали, абсолютно ничего, но Спал продолжает свои идиотские опыты, увы