У «Ювентуса» 3 ничьих, 2 поражения и 2 победы в 7 последних матчах Серии А. Сегодня – 1:1 с «Сассуоло»

У «Ювентуса» лишь 2 победы в 7 последних матчах Серии А.

Сегодня команда Лучано Спаллетти поделила очки с «Сассуоло » в 30-м туре чемпионата Италии – 1:1.

В семи последних играх национального первенства туринцы одержали две победы – над «Пизой» (4:0) и «Удинезе» (1:0). Также на этом отрезке они трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В данный момент «бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.