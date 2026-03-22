  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  У «Ювентуса» 3 ничьих, 2 поражения и 2 победы в 7 последних матчах Серии А. Сегодня – 1:1 с «Сассуоло»
9

У «Ювентуса» 3 ничьих, 2 поражения и 2 победы в 7 последних матчах Серии А. Сегодня – 1:1 с «Сассуоло»

«Ювентус» выиграл лишь два из семи последних матчей в Серии А. 

Сегодня команда Лучано Спаллетти поделила очки с «Сассуоло» в 30-м туре чемпионата Италии – 1:1.

В семи последних играх национального первенства туринцы одержали две победы – над «Пизой» (4:0) и «Удинезе» (1:0). Также на этом отрезке они трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. 

В данный момент «бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка. 

Кто выиграет ЛЧ?39013 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс''
Ювентус
Лучано Спаллетти
серия А Италия
Сассуоло
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
снова какое то проклятие , пропустили единственным ударом в створ . А выход в такой момент , не игравшего со времён когда еще мяч делали из быстего пузыря Милика - это вообще что было , и в пару полгода не играашего Влаховича , это что за эксперименты в таком матче , как будто товарняк ?
Ответ savik-A.M.
Милик вообще хорошол вышел, много раз помог в подыгрыше спускаясь ниже, влахович пен заработал, хоть и левенький, а вот Бога ложная 9 это просто безумие
Ответ Dzhansug Bukiya
Эта история с Бога под 9 сразу казалась очень странной и еще более странным то, что все этому радовались.
Бога ложная 9, гениальный ход от лысого шарлатана, на замене Дэвид, Опенда, Влахович и Милик, я не спорю, первые 2 себя не проявили, но я лучше Милика без 2 коленей поставлю столбом, чем буду играть с Бога ложная 9, посмотрите в скольких позиционных атаках штрафная Сассуоло была простой пустой, это просто безумие, они могли эспрессо питьь и газету читать, пока ювентус пихал пасы поперек поля без продвижения, а игра пошла с Миликом и Влаховичем, которые заставили защиту Сассуоло сесть вплотную к воротам лол, потом он двигает Маккени на ЛЗ, просто взял и сгноил Костича и Кабала, как до этого Марио, не давая им играть вообще, Купмайнерс вышел неизвестно куда, то был ЛЦЗ, то ЛЦП, вообщем спасибо и до свидания летом, нужен новый тренер на 2-3 года и обновление пол состава, но денег и так нет, а без бонуса от участия в ЛЧ вообще все плохо будет
Ответ Dzhansug Bukiya
Насчёт Кабаля - спасибо больше не надо. Ну и в целом борщишь. Конечно ошибки допустил Спал, но при нем команда заиграла впервые за долгие годы.
Ответ Dzhansug Bukiya
Просто мнение ваше непопулярно)
Обладатель премии зрительских симпатий Спаллетти не может ошибаться в выборе состава и плохо читать игру.
Главное - много атакуем.
дальше Генуя, Аталанта, Болонья и Милан, а завтра Комо сделает отрыв в 3 очка, отыграть эти 3 очка, если Комо не посыплется, с такой игрой невозможно просто|
После замен, когда вышел Трупмайнерс и Миретти, мы потратили более 10 минут игрового времени впустую, когда Йылдыз был переведен играть ложную 9, а Бога ушел налево, мы ничего не создали, абсолютно ничего, но Спал продолжает свои идиотские опыты, увы
Ирония судьбы, что теперь тифозам ювентуса придётся болеть за Интер в его матчах против Комо и Ромы. Если конечно хотят 4 место и ЛЧ...
