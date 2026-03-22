Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»

Бывший президент Федерации футбола Ирана Али Кафашиан прокомментировал ситуацию с женской сборной страны. 

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

«Женская команда впервые отправилась на Кубок Азии и попала в сложную группу. Члены команды уверенно играли в этих матчах. Однако на них оказала влияние эта страна [Австралия], а в политическом плане – Соединенные Штаты и сионисты. Они сделали заманчивые предложения членам национальной команды остаться в Австралии.

Те, кто сделал это предложение, хотели добиться собственных целей, их сердца не болели за наших женщин. Тот факт, что американский президент заявил, что готов предоставить убежище членам иранской команды, был продиктован исключительно политическими соображениями.

Мы сказали игрокам женской команды, что их хотят использовать в политических целях и бросить, как только эти цели будут достигнуты. Такова судьба всех тех, кого одурачили Запад и сионисты. Наша страна – это место для всех детей Ирана, и мы должны строить нашу страну своими собственными руками.

ФИФА в первую очередь требует от принимающей страны обязательств по обеспечению безопасности спортсменов и тренерского штаба. Этим инцидентом всему миру было доказано, что [американцы] отказываются от своих обязательств ради достижения своих зловещих политических целей», – сказал Кафашиан.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
высшая лига Иран
Политика
женский футбол
logoСборная Ирана по футболу
logoФИФА
Видимо Махсу Амини и других девушек также одурачили запад и сионисты
А были ли девочки?
Запад плохой, а ты девочка - «надевай ка платок»
На нашей политкорректной площадке такие слова звучат непокобелимо, их даже произносить табу!
Что сказать то хотел? )

P.S. я запутался, главные враги монархисты или сионисты?
Что на ресурсе собраны лучшие думающие боты, они поймут
