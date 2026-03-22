В ворота «Сочи» назначили 13 пенальти в сезоне РПЛ – это антирекорд лиги с 2009-го наряду с «Торпедо»

У «Сочи» антирекорд РПЛ по числу пенальти, назначенных в их ворота.

«Сочи » получил 13 пенальти в свои ворота в этом сезоне РПЛ – повторение антирекорда лиги с 2009 года.

За время сбора статистики столько пенальти за сезон получало только «Торпедо » в сезоне-2022/23 (тоже 13).

Сегодня сочинцы крупно уступили «Балтике» на выезде со счетом 0:4. За калининградцев на 84-й минуте с 11-метрового забил Максим Петров.