  • В ворота «Сочи» назначили 13 пенальти в сезоне РПЛ – это антирекорд лиги с 2009-го наряду с «Торпедо»
В ворота «Сочи» назначили 13 пенальти в сезоне РПЛ – это антирекорд лиги с 2009-го наряду с «Торпедо»

У «Сочи» антирекорд РПЛ по числу пенальти, назначенных в их ворота.

«Сочи» получил 13 пенальти в свои ворота в этом сезоне РПЛ – повторение антирекорда лиги с 2009 года.

За время сбора статистики столько пенальти за сезон получало только «Торпедо» в сезоне-2022/23 (тоже 13).

Сегодня сочинцы крупно уступили «Балтике» на выезде со счетом 0:4. За калининградцев на 84-й минуте с 11-метрового забил Максим Петров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Добрая половина левые, где борьба в штрафной и мяч в 15 метрах и ставят

Или как макаронику нужны были очки и не постыдились поставить 2 пенальти за тайм чтобы вытащить вэбовский проект повыше в таблице
