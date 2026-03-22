Прокуратура запросит 1 год и 9 месяцев тюрьмы для фаната «Севильи», называвшего Винисиуса «обезьяной» в 2023 году

Фанат испанской команды, оскорблявший Винисиуса Жуниора на почве расизма, может получить тюремный срок.

Во время матча между «Севильей» и «Реалом » на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 2023 году один из болельщиков хозяев называл бразильского вингера соперника «обезьяной», а также издавал обезьянье уханье и показывал характерные для этих животных жесты.

Прокуратура попросит суд приговорить этого человека к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Слушание состоится 29 апреля.

Помимо лишения свободы, суд может запретить обвиняемому посещать стадионы в течение двух лет. «Севилья » приняла решение не пускать его на свою арену, как только об этом инциденте стало известно.