  • Прокуратура запросит 1 год и 9 месяцев тюрьмы для фаната «Севильи», называвшего Винисиуса «обезьяной» в 2023 году
Прокуратура запросит 1 год и 9 месяцев тюрьмы для фаната «Севильи», называвшего Винисиуса «обезьяной» в 2023 году

Болельщика «Севильи» могут приговорить к тюрьме за расизм в адрес Винисиуса.

Фанат испанской команды, оскорблявший Винисиуса Жуниора на почве расизма, может получить тюремный срок. 

Во время матча между «Севильей» и «Реалом» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 2023 году один из болельщиков хозяев называл бразильского вингера соперника «обезьяной», а также издавал обезьянье уханье и показывал характерные для этих животных жесты. 

Прокуратура попросит суд приговорить этого человека к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Слушание состоится 29 апреля. 

Помимо лишения свободы, суд может запретить обвиняемому посещать стадионы в течение двух лет. «Севилья» приняла решение не пускать его на свою арену, как только об этом инциденте стало известно. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
болельщики
дискриминация
logoРеал Мадрид
logoСевилья
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
Понятно. А за что его хотят посадить, я не понял?
За правду всегда сажают🤷🏻‍♂️
За издевательство над животными.
За слово обезьяна, даже не являющееся матерным - реальный срок. За убийство десятков тысяч людей в Газе Израилем, за нападение на Иран , убийство 160 детей в иранской школе и отказ Трампа обеспечить безопасность сборной Ирана в США на грядущем ЧМ - к Израилю и Америке санкций ноль. Спасибо, теперь понятно что такое демократические ценности и спорт вне политики в исполнении Запада
За слово обезьяна, даже не являющееся матерным - реальный срок. За убийство десятков тысяч людей в Газе Израилем, за нападение на Иран , убийство 160 детей в иранской школе и отказ Трампа обеспечить безопасность сборной Ирана в США на грядущем ЧМ - к Израилю и Америке санкций ноль. Спасибо, теперь понятно что такое демократические ценности и спорт вне политики в исполнении Запада
Как вообще можно было смешать эти, мягко говоря, очень разные темы с абсолютно разным контекстом и делать на этом основании такие выводы?

Боление в футболе во многих странах - это дичь и позор. Вполне нормально, что хотя бы время от времени ситуацию пытаются исправлять. Сам неоднократно посещал стадион и всякий раз было откровенно неприятно, когда группы отморозков начинали скандировать или выкрикивать отборный мат при условии, что рядом было овердофига семейных людей с детьми.

Что у вас за каша в головах, что вы считаете нормальным поведение на стадионе в худших традициях дегенератов из криминальной среды?
Престианни, вина которого не доказана, ещё легко отделался
Меня так в школе учили в Африке живут негры(фильм Брат)
Я так понимаю что скоро срок за убийство будет меньше срока за «расизм»…
Испания стала до абсурда левацкой.
Наконец-то за нефильтрованный свисток начинают по делу наказывать
А это где то прописано?Ну накидался чудак и своим друзьям что то показывал.Тенец какой то.А забить гол и на угловом флажке и на чужом поле перед чужими болельщиками кривляться (опять же как обезьяна) это можно?
Победа безумного левацкого беспредела над здравым смыслом.

Остается надеяться, что маятник качнется в другую сторону, давно уже пора бы.
Конченные законы.
Если выйти на площадь в центре Мадрида и кричать, что Гитлер молодец, и хорошо, что сжигал детей - можно даже без штрафа отделаться.
Назвал негра обезьяной - хренак - 21 месяц тюрьмы.
Так не кричи, мозг для чего дан?
