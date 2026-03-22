Прокуратура запросит 1 год и 9 месяцев тюрьмы для фаната «Севильи», называвшего Винисиуса «обезьяной» в 2023 году
Во время матча между «Севильей» и «Реалом» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 2023 году один из болельщиков хозяев называл бразильского вингера соперника «обезьяной», а также издавал обезьянье уханье и показывал характерные для этих животных жесты.
Прокуратура попросит суд приговорить этого человека к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Слушание состоится 29 апреля.
Помимо лишения свободы, суд может запретить обвиняемому посещать стадионы в течение двух лет. «Севилья» приняла решение не пускать его на свою арену, как только об этом инциденте стало известно.
Кто выиграет ЛЧ?38488 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Боление в футболе во многих странах - это дичь и позор. Вполне нормально, что хотя бы время от времени ситуацию пытаются исправлять. Сам неоднократно посещал стадион и всякий раз было откровенно неприятно, когда группы отморозков начинали скандировать или выкрикивать отборный мат при условии, что рядом было овердофига семейных людей с детьми.
Что у вас за каша в головах, что вы считаете нормальным поведение на стадионе в худших традициях дегенератов из криминальной среды?
Остается надеяться, что маятник качнется в другую сторону, давно уже пора бы.
Если выйти на площадь в центре Мадрида и кричать, что Гитлер молодец, и хорошо, что сжигал детей - можно даже без штрафа отделаться.
Назвал негра обезьяной - хренак - 21 месяц тюрьмы.