Тренер «Балтики» Нагайцев о 4:0 с «Сочи»: «Нас устраивала только крупная победа. Хотелось уверенно выиграть при своих болельщиках, которые гонят нас вперед»
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о победе команды над «Сочи» (4:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак. Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счета.
Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперед. Поэтому нас устраивала только крупная победа», – сказал Нагайцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
