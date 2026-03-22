Тренер «Балтики» Нагайцев о 4:0 с «Сочи»: «Нас устраивала только крупная победа. Хотелось уверенно выиграть при своих болельщиках, которые гонят нас вперед»

Тренер «Балтики» Нагайцев о 4:0 с «Сочи»: нас устраивала только крупная победа.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о победе команды над «Сочи » (4:0) в 22-м туре Мир РПЛ .

«В первом тайме сыграли очень качественно, но чуть больше нужно было сделать разворотов атак. Во втором тайме немного неправильно начали действовать в обороне, потом перестроились и довели игру до крупного счета.

Хотелось не только выиграть, но и уверенно победить при своих болельщиках, которые гонят нас вперед. Поэтому нас устраивала только крупная победа», – сказал Нагайцев.