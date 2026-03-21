Слот о 10 поражениях «Ливерпуля» в АПЛ: «Я могу назвать причины – пропущенные в концовках голы, травмы. Но моя задача не искать оправдания, а находить решения»

Арне Слот высказался о том, что «Ливерпуль» проиграл уже 10 матчей в текущем чемпионате, чего не было с сезона-2015/16.

«Это говорит о нескольких вещах. Прежде всего – о том, какие сильные команды были у «Ливерпуля» за последние 10 лет. И, кстати, о прекрасном тренере тоже.

Я могу выйти и назвать вам все причины, почему мы проиграли 10 раз в этом сезоне. Одну из них мы уже упомянули: пропущенные мячи в концовках. И, думаю, сегодняшний матч в целом отражает наши проблемы с травмами в этом сезоне. Когда у тебя нет трех ключевых бомбардиров, это не помогает ни одной команде. И снова ситуация с правым защитником… Но ладно, искать оправдания – это не моя задача, моя задача – находить решения.

Именно это я пытался сделать сегодня, и, на мой взгляд, в первые 45 минут у нас это получалось не так уж плохо: мы играли на равных и, как мне кажется, были близки к успеху. У них было несколько моментов, у нас – два хороших шанса. Во втором тайме они были сильнее», – сказал Слот

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
интересно, чем причина поражения "пропускать в концовках" отличается от "пропускать в середине и начале матча"?
логично, что любое поражение бывает из-за пропущенных голов
Ответ Ramin Mamedov
например, много пропущенных в концовках может свидетельствовать о недостатке физухи, голы в середине матча такого обычно не означают
Слот о 10 поражениях «Ливерпуля» в АПЛ: Багаж Клоппа закончился
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Лучше бы сказал: "Открываю по привычке на базе чемодан, а в нём остались только очки и записка - "вали всё на меня"".)
простите за оффтоп

а можно заслушать мнения тех кто последние недели рассказывал про то что Артета как-то не так Брайтон и Эвертон обыгрывает?

Хюрцелеру-то ладно, понятно что сегодняшний соперник больше понравился
Почему он еще тренер Ливерпуля?
Проблема решаема, как раз есть один свободный тренер, команда которого наоборот в концовках вырывала победы, к тому же не чужой человек в клубе 😏🇪🇦
С Слотом всё, допустим, ясно. Человек просто не тянет, а на вопросы журналистов что-то отвечать нужно. Но куда смотрят боссы Ливерпуля? Вот смысл оставлять его сейчас, если можно дать Хаби Алонсо лишнее время поработать с командой? Хуже уже точно не будет
Твое лучшее решение это уйти в отставку и не мучать ни команду, ни болельщиков.
Решение есть только одно, причём уже как месяца 3: Чемодан, вокзал, Амстердам
Ещё есть возможность зацепиться за пятую строчку, которая позволит играть в ЛЧ, но только не с этим тренером! Сейчас в паузу приглашать , к примеру Алонсо, пока его опять не перехватили.
Ответ Сергей Борисенко
Да там Вилла и Челси ничем не лучше Ливерпуля. Да и МЮ полнейшая загадка сейчас. Так что могут закончить как на 6 месте, так и на 3.
Я тоже могу назвать некоторые причины столь плачевной игры и результатов, главная из них сам Слот.
