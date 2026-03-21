Слот о 10 поражениях «Ливерпуля» в АПЛ: «Я могу назвать причины – пропущенные в концовках голы, травмы. Но моя задача не искать оправдания, а находить решения»
Арне Слот высказался о том, что «Ливерпуль» проиграл уже 10 матчей в текущем чемпионате, чего не было с сезона-2015/16.
«Это говорит о нескольких вещах. Прежде всего – о том, какие сильные команды были у «Ливерпуля» за последние 10 лет. И, кстати, о прекрасном тренере тоже.
Я могу выйти и назвать вам все причины, почему мы проиграли 10 раз в этом сезоне. Одну из них мы уже упомянули: пропущенные мячи в концовках. И, думаю, сегодняшний матч в целом отражает наши проблемы с травмами в этом сезоне. Когда у тебя нет трех ключевых бомбардиров, это не помогает ни одной команде. И снова ситуация с правым защитником… Но ладно, искать оправдания – это не моя задача, моя задача – находить решения.
Именно это я пытался сделать сегодня, и, на мой взгляд, в первые 45 минут у нас это получалось не так уж плохо: мы играли на равных и, как мне кажется, были близки к успеху. У них было несколько моментов, у нас – два хороших шанса. Во втором тайме они были сильнее», – сказал Слот.
логично, что любое поражение бывает из-за пропущенных голов
а можно заслушать мнения тех кто последние недели рассказывал про то что Артета как-то не так Брайтон и Эвертон обыгрывает?
Хюрцелеру-то ладно, понятно что сегодняшний соперник больше понравился