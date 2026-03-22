  • Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 4-й, Холанд – 6-й, Рафинья – 7-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й
Спортивный портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча». 

Первую строчку в списке занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также входят Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Весь топ-15 выглядит так: 

1. Харри Кейн («Бавария»).

2. Килиан Мбаппе («Реал»).

3. Ламин Ямаль («Барселона»).

4. Майкл ОлисеБавария»).

5. Луис Диас («Бавария»).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

7. Рафинья Диас («Барселона»).

8. Винисиус Жуниор («Реал»).

9. Деклан Райс («Арсенал»).

10. Витинья («ПСЖ»).

11. Лионель Месси («Интер Майами»).

12. Федерико Вальверде («Реал»).

13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»).

14. Педри («Барселона»).

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Хааланда можно вычеркивать - победа на ЧМ не светит, из ЛЧ вылетел, вторую половину сезона полностью проваливает.
Возьмет Норвегия и выиграет ЧМ)
Этот рейтинг составлял войд? Иначе я не понимаю, почему Педри так низко
По мее Бруну и Феде в 10-ке должны быть 100%
Феде играет на топ уровне последний месяц. Весь сезон до этого выступал просто ужасно
Месси что там забыл? Тогда и Дзюба должен быть где-то рядом...
На всякий случай, перед ЧМ. Вдруг Эми Мартинес еще один ЧМ для Аргентины вытащит, мы ведь знаем , кому все лавры достанутся? Ну и ЗМ, естественно!
если Аргентина - Месси
если Англия - Кейн
если Испания - Ямаль
если Франция - Мбаппе
если Бразилия - Винисиус 😭
если Португалия - 👀
Нани
Витинья, очевидно же
В топ-5 трое из Баварии, перебор.)
Вот что стата, нафармленная в Бундеслиге, делает)
Он её и в великом Тотэнхэме фармил.
Всё решится летом, на ЧМ, как ни крути. Сейчас это клубные успехи, но, ЧМ всё расставит по местам.
О, реально интересно будет. Ну на данный момент всем адекватным понятно, что на 1 месте Рафинья, на 2-м Вальверде, остальные позади конечно же. Холанд, Винисус, Ямаль - дно, это по сути чисто пиар, но как футболисты они в этом сезоне профнепригодны. Ну ладно, я допустим баварцев не учёл, потом, что не видел их вообще в этом сезоне, всяких этих Кейнов, Олисе и т.п., но их наверняка много кто не видел, там чемпионат любительского уровня, а в ЛЧ тоже в основном любители в соперниках были, в общем, если они всё же пройдут далеко, можно будет кого-то из них учитывать
Первые два места за рекорды по пенкам))
