Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Олисе – 4-й, Холанд – 6-й, Рафинья – 7-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й

Харри Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.

Спортивный портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Первую строчку в списке занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также входят Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Весь топ-15 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»).

2. Килиан Мбаппе («Реал»).

3. Ламин Ямаль («Барселона»).

4. Майкл Олисе («Бавария »).

5. Луис Диас («Бавария»).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

7. Рафинья Диас («Барселона»).

8. Винисиус Жуниор («Реал»).

9. Деклан Райс («Арсенал»).

10. Витинья («ПСЖ»).

11. Лионель Месси («Интер Майами»).

12. Федерико Вальверде («Реал»).

13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»).

14. Педри («Барселона»).

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).