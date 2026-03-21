«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как». Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

– Какая реакция была у вас на пенальти в ваши ворота в матче с «Зенитом»?

– Если вы посмотрите трансляцию, то вы увидите, что одним из самых эмоциональных в том моменте на скамейке был я. Я кричал и бегал, не понимал, как можно за это ставить пенальти.

Не будем сейчас резко высказываться о работе судей. Вся страна это видела, вся страна с этого смеется. С того, что это пенальти. Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как, – сказал Магомедов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Считаю, что если в этом юбилейном году зенит не выиграет чемпионат или кубок, то надо чтобы следующий год повторно было 2026 годом. Чтоб снова повторить в следующем году попытку.
Ответ dreamstep
Комментарий скрыт
Ответ Busk
И я, помолодел бы на год...
Да не смешно , если честно.
Надо новую кричалку исполнять: с юбилеем поздравлять в такие моменты. Ставят пенальти соперникам зенита, удаляют игрока у соперника, не удаляют соболева и всем стадионом: "С Ю-БИ-ЛЕ-ЕМ!!!" Пусть радуются...
Ответ Петрович
А давай лучше такую
Если клуб из МСК,
Чемпионство лишь во снах

Не складно, зато правда
Ответ Петрович
Да, только мы на стадион не ходим, к сожалению
Так вся страна смеется и над высказыванием Медведева, что если клуб образовался в 1925 году, то 100 лет ему будет в 2026 году. Гений математики
Ответ John W Creasy
Вы похоже тоже гений. 24.05.2026. закончится год столетия, который начался 25.05.2025 ( дата 100 летнего юбилея). А ещё некоторые гении думают, что если год столетия начался в 2025, а закончится в 2026 - это два юбилея.
( Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года, - заявил гендиректор Спартака Мележиков.)
Ответ тралмейстер
Уважаемый, клуб основан в 1925 году? 100 лет в каком будет? Хотя, что я тут объясняю, у Вас и с пенальти и с фолами, на черное былое говорят
И еще вся страна смеется с Второй год подряд столетнего юбилея Зенита. А если даже с такими судьями не станут чемпионами, будет еще один столетний юбилей в следующем году?
Ответ John W Creasy
Специально для таких вот болельщиков Спартака, которые не видят бревно у себя в глазу, повторю:

Далее слово взял Евгений Мележиков, который заявил, что задача Витории создать боеспособную команду, которая будет способна выигрывать титулы, а столетие клуба растянется до 18 апреля 2023 года, то есть будет включать в себя сезоны-2021/22 и 2022/23.

Наверное тогда ты тоже, лицемерно прикрываясь всей страной смеялся над своим клубом или это другое...
Ответ Дмитрий9779
Мележиков такой же гений, как и Медведев. Но вся страна сейчас ожидает 100 лет юбилея Зенита
вторая годовщина столетнего юбилея сама себя не отпразднует
Судьи тоже люди. Им тоже кушать хочется
"НАРОДНАЯ" команда... всем народом с позором смотрим и ржем! Я бы за такую команду плюнули перестал болеть!
Колосков об СССР: «Мы выживали после войны, когда черный хлеб с растительным маслом был деликатесом, и радовались, что победили фашизм, а у страны выдающийся руководитель»
8 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи против «Колорадо», «Интер Майами» Месси сыграет с «Нью-Йорк Сити»
18 минут назад
Сафонов провел второй сухой матч подряд – «Ницца» нанесла 1 удар в створ ворот Матвея. У россиянина 14 игр на ноль за два сезона в «ПСЖ»
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» уступил «Брайтону», «Челси» разгромлен «Эвертоном», «Брентфорд» и «Лидс» не забили
23 минуты назад
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
24 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Ниццу», «Монако» Головина в воскресенье сыграет с «Лионом»
27 минут назад
У «Ювентуса» 3 ничьих, 2 поражения и 2 победы в 7 последних матчах Серии А. Сегодня – 1:1 с «Сассуоло»
39 минут назад
«Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Торино», «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло»
44 минуты назад
Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»
48 минут назад
«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:2. Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1, имея игру в запасе
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
21 минуту назад
Дро забил первый гол за «ПСЖ» – «Ницце» с паса Дембеле. Оба из «Барсы» перешли в парижский клуб
25 минут назад
«ПСЖ» разнес «Ниццу» – 4:0! У Мендеша 1+1, Дуэ, Дро, Заир-Эмери забили, Ндайшими удалили на 61-й, Сафонов провел весь матч
26 минут назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает в чемпионате 23 матча подряд. Сегодня – 3:0 с «Виторией»
48 минут назад
В ворота «Сочи» назначили 13 пенальти в сезоне РПЛ – это антирекорд лиги с 2009-го наряду с «Торпедо»
сегодня, 21:14
Тренер «Балтики» Нагайцев о 4:0 с «Сочи»: «Нас устраивала только крупная победа. Хотелось уверенно выиграть при своих болельщиках, которые гонят нас вперед»
сегодня, 21:03
Врач тульского «Арсенала» Чмуневич помог потерявшей сознание женщине и мужчине с приступом эпилепсии в самолете Москва – Хабаровск
сегодня, 20:30
У «Сочи» при Осинькине 11 поражений в 15 играх РПЛ. Побед в чемпионате нет 9 матчей – с октября
сегодня, 20:27
Аллегри о 3:2 с «Торино»: «Сегодня было важно победить после недавних результатов. Сезон заканчивается – нужно думать о таблице»
сегодня, 20:00
