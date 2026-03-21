«Вся страна смеется с пенальти «Зенита». Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как». Вратарь «Динамо» Махачкала Магомедов про 11-метровый в Кубке
Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
– Какая реакция была у вас на пенальти в ваши ворота в матче с «Зенитом»?
– Если вы посмотрите трансляцию, то вы увидите, что одним из самых эмоциональных в том моменте на скамейке был я. Я кричал и бегал, не понимал, как можно за это ставить пенальти.
Не будем сейчас резко высказываться о работе судей. Вся страна это видела, вся страна с этого смеется. С того, что это пенальти. Наверное, многие или все понимают, что, из-за чего и как, – сказал Магомедов.
Наверное тогда ты тоже, лицемерно прикрываясь всей страной смеялся над своим клубом или это другое...