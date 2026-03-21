У «Сочи» при Осинькине 11 поражений в 15 играх РПЛ. Побед в чемпионате нет 9 матчей – с октября

У «Сочи» 11 поражений в 15 играх Мир РПЛ при главном тренере Игоре Осинькине .

Сегодня команда крупно уступила «Балтике» (0:4) в 22-м туре Мир РПЛ.

«Сочи » не побеждает в чемпионате с 27 октября – 4:2 с «Ахматом». Кроме того, у команды два поражения в Кубке России в основное время (0:4 с «Динамо» и 0:3 с «Краснодаром») и одно по пенальти (3:3, 4:5 по пенальти с «Сочи») при Осинькине.

«Сочи» занимает последнее место, имея 9 очков. Отставание от «Оренбурга», идущего на 15-м месте, – 9 баллов при игре в запасе у оренбуржцев.