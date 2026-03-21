  • У «Сочи» при Осинькине 11 поражений в 15 играх РПЛ. Побед в чемпионате нет 9 матчей – с октября
«Сочи» не побеждает в РПЛ с октября.

У «Сочи» 11 поражений в 15 играх Мир РПЛ при главном тренере Игоре Осинькине

Сегодня команда крупно уступила «Балтике» (0:4) в 22-м туре Мир РПЛ. 

«Сочи» не побеждает в чемпионате с 27 октября – 4:2 с «Ахматом». Кроме того, у команды два поражения в Кубке России в основное время (0:4 с «Динамо» и 0:3 с «Краснодаром») и одно по пенальти (3:3, 4:5 по пенальти с «Сочи») при Осинькине. 

«Сочи» занимает последнее место, имея 9 очков. Отставание от «Оренбурга», идущего на 15-м месте, – 9 баллов при игре в запасе у оренбуржцев. 

У Мостового по Осинькину нет вопросов?Только по Галактионову?
А был бы Талалаев тренером Сочи, то Сочи вверху таблицы были. Состав то у Сочи подороже, чем у Балтики. Хотя Мостовой и говорит, что место в таблице от игроков зависит.
Получается, Талалаев с любой командой из нижней половины таблицы сейчас на третьем месте был. Потому что Талалаев знает, что для этого делать надо.
Талалаев ведь говорил, что хотели купить и Крамарича, и Кравцова, и Игнатова, но они ушли/остались в Сочи.
Видать, не в Морено была проблема.
Идея - набрать в команду сбитых лётчиков - Мухина, Зиньковского, Солдатенкова, Волкова, Игнатова и других - была так себе.
Чатгптшный доказал, что топ-тренер.
Вот что бывает когда из ФНЛ поднимаются наверх не по спортивному принципу
Это бывает от низкого качества управления клубом и с нарушением спортивного принципа, который к тому же был соблюден, никак не связано. Ради Сочи никого силком не тормозили.
А Краснодар на первом месте.
Какой же топ Федотов был, раз давал отличный результат от текущего
Просто гениальный тренер. Или генитальный.
Материалы по теме
Защитник «Балтики» Бевеев: «Талалаев в очередной оштрафовал меня и Филина перед матчем с «Сочи». Сказал, что если плохо сыграю, то это будет моя последняя игра»
вчера, 20:07
«Балтика» разгромила «Сочи» (4:0), Заика получил красную в конце игры. У калининградцев две победы и ничья в трех последних матчах
вчера, 19:35
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
5 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
19 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
20 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
25 минут назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
28 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
35 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
42 минуты назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
47 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
1 минуту назад
Экс-арбитр Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь такой не вижу»
2 минуты назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
12 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
20 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
50 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Рекомендуем